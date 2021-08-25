Порхай как бабочка, разводись как Элджей

Два дня назад Настя Ивлеева и Алексей Узенюк (ака Элджей) сообщили о разводе. Сделали они это красиво — дали интервью журналу Tatler и засветились на его же двойной (!) обложке в офигенных нарядах. Конкретной причины развода ребята не называли, но Ивлеева поделилась, что их «налаженный быт мешает Элджею творить. Художник должен быть голодным». Элджей так же рассказал Tatler, что пара осталась в дружеских отношениях и в этом им помогла честность: «На старте мы пообещали всегда быть честными друг с другом и с самими собой, вот и вся формула.»

Минус одна звездная парочка. Эх, Леха, Леха… Ну и что теперь мусолить в новостях, а?