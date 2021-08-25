{ 25 августа 2021 }

Порхай как бабочка, разводись как Элджей

Рубрики: [Telegram]  [Скандалы]  

Настя Ивлеева и Алексей Узенюк ака Элджей

Два дня назад Настя Ивлеева и Алексей Узенюк (ака Элджей) сообщили о разводе. Сделали они это красиво — дали интервью журналу Tatler и засветились на его же двойной (!) обложке в офигенных нарядах. Конкретной причины развода ребята не называли, но Ивлеева поделилась, что их «налаженный быт мешает Элджею творить. Художник должен быть голодным». Элджей так же рассказал Tatler, что пара осталась в дружеских отношениях и в этом им помогла честность: «На старте мы пообещали всегда быть честными друг с другом и с самими собой, вот и вся формула.»

Минус одна звездная парочка. Эх, Леха, Леха… Ну и что теперь мусолить в новостях, а?

Шум Гамм


Похожие посты:


  1. Элджей озвучил Короля Акул в «Отряде самоубийц»

    2. Элджей озвучил Короля Акул в «Отряде самоубийц»

    Опыт озвучки с игрой «Киберпанк» очень понравился рэперу и хайперу Элджею — он решил расширять грани мастерства и попал в команду дубляжа фильма «Отряд самоубийц: Миссия навылет» Джеймса Ганна. Любопытно, что озвучит рэпер Короля Акул Нэнуэ, оригинальный голос которому [Читать...]

$LF

Оставьте комментарий



««« »»»