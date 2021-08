По словам звезды, сразу после сна он сел наигрывать мотив на пианино. В итоге процесс длился около месяца. Маккартни постоянно спрашивал у своих знакомых, не слышали ли они эту мелодию раньше. Когда все дали зеленый свет, они вместе с Ленноном начали писать текст.

К слову, в черновом варианте он начинался так: «Scrambled Eggs. Oh, my baby how I love your legs», что означает «Яичница-болтунья. Милая моя, как я люблю твои ножки».