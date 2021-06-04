Возбудили новое дело об оскорблении и избиении полицейского

Уголовное дело против певца Валерия Меладзе, которого обвиняли в избиении журналистки, прекращено. Решение о закрытии дела принял мировой суд района Арбат, пишет в своем микроблоге на «Твиттере» адвокат потерпевшей Сергей Жорин. - Судья поняла, что оправдать Валерия Меладзе [Читать...]

Очередное заседание по делу об избиении певца Юрия Антонова прошло в суде подмосковного города Видное. Инцидент произошел 4 ноября прошлого года на Боровском шоссе. Конфликт начался с перепалки, но вскоре перерос в драку. Ссора произошла якобы из-за того, что мотоцикл байкера загораживал проезд [Читать...]

Приговор байкеру Александру Ишутину, обвиняемому в избиении композитора и певца Юрия Антонова, огласит Видновский городской суд Московской области 22 мая. Инцидент произошел 4 ноября прошлого года на Боровском шоссе. Конфликт начался с перепалки, но вскоре перерос в драку. [Читать...]

Музыканты американской группы Eagles возбудили иск против небольшой закусочной в Далласе (штат Техас, США), которая взяла себе имя Hotel California Grill. Коллектив, чей сингл “Hotel California” был продан тиражом в 15 млн. экз., став одним из самых продаваемых [Читать...]

Джон Бон Джови, Брюс Спрингстин и другие американские музыканты вручили двоюродной сестре погибшего сержанта полиции Пэта Кинга Энн Белл чек на сумму $112.550. Эти деньги были собраны на благотворительном концерте в помощь семье покойного полицейского. Его жена Морин [Читать...]