{ 4 июня 2021 }

Возбудили новое дело об оскорблении и избиении полицейского

Рубрики: [Telegram]  
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После громкой истории с убийством азербайджанца в Новосибирской области, возбудили новое дело об оскорблении и избиении полицейского.
Бастрыкин решил разобраться, на каком основании возбудили дело на полицейского, застрелившего нарушителя в ходе погони в Новосибирской области – СК РФ.

Раньше всех. Ну почти.


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