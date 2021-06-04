После громкой истории с убийством азербайджанца в Новосибирской области, возбудили новое дело об оскорблении и избиении полицейского.
Бастрыкин решил разобраться, на каком основании возбудили дело на полицейского, застрелившего нарушителя в ходе погони в Новосибирской области – СК РФ.
{ 4 июня 2021 }
Возбудили новое дело об оскорблении и избиении полицейского
После громкой истории с убийством азербайджанца в Новосибирской области, возбудили новое дело об оскорблении и избиении полицейского.
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