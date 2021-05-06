Опрос об угрозах для демократии

Проведенный в Германии опрос на тему того, кто в мире представляет главную угрозу демократии, в итоге которого оказалось, что на первом месте в этом более чем сомнительном рейтинге находятся Соединённые Штаты Америки, на втором Китай и только на третьем Россия, с которой, между прочим, Германия за последние сто лет с небольшим дважды воевала не на жизнь, а на смерть, заставляет задуматься о разном. К примеру, адекватность респондентов и понимание ими того, о чём их, собственно, спрашивали, под большим вопросом.

Ну, положим, американцы их пытаются контролировать во всём до сих пор, включая такую жизненно важную для Германии проблему, как снабжение страны энергоносителями. О военной сфере и не говорим. Достали. Хотя какое это имеет отношение к демократии? Главная же демократия в мире — американская, разве не так? По идее — так. Может, воспринимая США, как главную угрозу, немцы вовсе не демократию имели в виду, а что-то совсем другое? К примеру, просто собственное существование? Физическое. Тогда, да. Похоже на правду.

С другой стороны, Китай-то немцам чем насолил? Их военные там много чего накурочили ещё в те годы, когда от Китая вообще могло ничего не остаться — делили его между собой «длинноносые дьяволы» и почти весь поделили. И у немцев там своя доля пирога была, причём неплохая. А вот китайцы Германию никогда не оккупировали и, в отличие от Японии, которой много чего могут припомнить, начиная с Нанкинской резни, особых претензий к ней ни за что не имеют, хотя Берлин во Вторую мировую был главным союзником Токио.

Что до России, снова-здорово. Какого чёрта страна, которая волей своего недалёкого и провинциального, но к Германии и её жителям невесть с чего чрезвычайно благожелательного и немыслимо щедрого начальства, подарила немцам возможность жить в едином государстве, для них опять угроза? Ладно, хоть сто раз Москва о восстановлении СССР заговорит или даже его восстановит (чего не хочет и не делает), им-то что? Просто, тогда мы с них возьмём пример. Что до того, что Украина, Грузия и прочие бывшие республики СССР теперь отдельные государства, так и ГДР была таковым.

Её руководство, кстати, никто ни о чём, когда Берлинскую стену рушили, особо не спрашивал. И когда на Майдане Януковича с благословения и при поддержке Запада свергали, тоже никто никого не спрашивал. И Горбачёва, насчёт Беловежских соглашений, тоже. А уж вспоминая про народ… Советские граждане, кстати, на референдуме, высказались ЗА сохранение Советского Союза. Это ли не демократия? Но кого б она тогда в мире волновала. Что-то никто не бросился ни её, ни нерушимые, согласно Хельсинкским договорённостям, границы в Европе, защищать.

Что у нашего собственного высокого и высочайшего руководства в этот момент был приступ неслыханной тупости, переходящей в слабоумие, невероятной государственной слепоты и предельного инфантильного эгоизма, факт. Что поделать. Оно, руководство, уже нынешнее — во втором поколении, и до сих пор, бывает, собственному населению и соседям, ближним и дальним, такие закидоны демонстрирует, что закачаешься… Только бесполезно. Кого этим, после всего, что уже с нами было, удивишь?

Так что хрен с ним, с опросом немецким. Толку нам от него… Разве что, слабое удовольствие прессы, что американцев и почему-то китайцев немцы недолюбливают и боятся ещё больше, чем нас. Поможет это нас с ними жить долго и счастливо, душа в душу, ко взаимному удовольствию и во имя мира во всём мире? Сомнительно. Хотя умереть в один день мы шанс действительно имеем. И американцев с китайцами и всеми остальными с собой наверняка захватим. В точности по формуле братьев Гримм. Не хочется, конечно. А что делать…