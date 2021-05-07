Антитабачная концепция

Ну, утвердили у нас антитабачную концепцию до 2035 года. В точности с мировыми стандартами и в русле последних мировых тенденций. Мы же всё в русле мировых стандартов и тенденций делаем. Главное для нас не суть вопроса или проблемы какой, и тем более не то, что в этот момент для страны важнее, а поточнее собезьянничать, что на Западе происходит, у себя это скопировать и максимально широко тиражировать. От кукурузы при Хрущёве до нынешнего здорового образа жизни по части борьбы с курением табака. При этом про наркотики, ради свободного распространения которых вся байда, насчёт борьбы с табаком, в мире и заведена, ни слова. Тоже понятно.

Какой от наркотиков, по сравнению с табаком вред? От кокаина и героина, марихуаны и всякой химической заразы, от едва ли не традиционных для нас со времён Советского Союза анаши и терьяка, да и от всего прочего, что, по этой части можно перечислять и перечислять? Один доход правильным людям. Причём бороться с ними опасно и практически бесполезно. Только шире распространяются, да в систему наркотрафика и наркопотребления всё более широкие и высокопоставленные круги вовлекаются. То ли дело, табак! Угрозы для борцов за здоровый образ жизни никакой, придумывать ничего не надо и, главное, защищать его никто не будет. Нету дураков.

Он же и в самом деле никакой пользы организму не приносит. Хотя вреда от него много меньше, чем от разнообразнейшей дури, которая его тут же замещает. Известно на практике. Но тут, как с алкоголем. Запрещай его, не запрещай… Только бутлегерам, да тем же наркоторговцам дорожку к обогащению протопчешь. Тоже пробовали, и мы, и американцы, и иранцы с саудовцами… Значит ли это, что пить-курить полезно и всем нужно срочно за это дело приниматься? Не значит. Мозги нужно включать, вот что это значит. А не концепциями баловаться. Но это нехарактерный для нас метод. Комплексная оценка ситуации и всех связанных с ней проблем, постановка задач и всё прочее такого рода — не наше.

Наше — переть буром, заполошно вереща о том, какие мы молодцы, старательно обгоняя всех на выбранном начальством и его шестёрками, давным давно заменившими профессионалов, во всех сферах жизнедеятельности, единственно верном пути. Первыми дойти до цели и только после этого убедиться, что впереди стена. Или, что гнали страну не туда, и пока дошли, куда шли, все остальные нашли себе новую игрушку, и теперь их надо по другой части догонять. Ну — это вроде как собака, которая за привязанной к хвосту жестянкой гоняется. Шуму много, суеты много, пыли, а толку — ноль. Но отчитаться есть о чём. Старалась, крутилась, устала дико. Точь в точь, как мы в борьбе с табаком…