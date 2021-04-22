Умерла самая старая женщина в возрасте 115 лет

Умерла самая старая женщина Соединенных Штатов — Хестер Маккарделл Форд. В возрасте 115 (или 116, точно не известно) лет Она мирно скончалась в своем доме в городе Шарлотт штат Южная Каролина.

Она прожила более чем в два раза дольше своего покойного мужа — Джона Форда, который скончался в 1963 году в возрасте 57 лет. У мадам Форд было 68 внуков, 125 правнуков и, как минимум 120 праправнуков (точно тоже никто сказать не может).

Теперь немного о здоровом образе жизни.

Хестер Форд родилась на ферме в округе Ланкастер, Южная Каролина, где выросла, страдая от расизма и собирая хлопок. В 14 лет она вышла замуж за Джона Форда и в 15 лет родила первого из своих 12 детей.

Хестер заботилась о доме, ферме и детях, а Джон работал на местном сталелитейном заводе.

В конце концов пара продала ферму и переехала в Шарлотт примерно в 1960 году, где через 3 года Джон и умер.

В течение следующих 50 лет — пока ей не исполнилось 108 лет — Хестер жить в своем доме совершенно одна. Только после того, как она упала в ванной и сломала себе ребро, члены семьи настояли на том, чтобы с ней жил кто-то из близких.

К слову, это был первый раз, когда бабушке Хестер пришлось лечь в больницу.

15 августа 2020 года Хестер Форд отметила свой день рождения во время глобальной пандемии — второй в ее жизни. Первая (испанского гриппа) была в 1918 году, когда ей было 13 лет.

Внучка Хестер — Мэри Хилл рассказывала, что бабушка до самой смерти очень любила плотно позавтракать

«Бабушка любила все мучное, особенно — оладьи. Но иногда на завтрак она ела вафли, или овсянку. Затем — сосиски или бекон, яичница и тосты. В конце — полбанана. Она всю мою жизнь ела бананы, а ведь мне 62 года.»

Мне кажется, это очень поучительная история. Вы конечно можете и дальше есть безглютеновый хлеб и пить соевое молоко, только, скорее всего, вам это не сильно поможет.