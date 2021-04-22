Пресловутый индекс счастья

Я всё понял. Собственно и раньше догадывался, а теперь сделалось очевидным. Все наши проблемы в пресловутом индексе счастья. Есть такой в многочисленных измерительных дисциплинах, коих развелось сверх всякой меры.

Индекс этот хитро высчитывается и никак не увязан с показателями ВВП и прочими материально-экономическими показателями. Климатический фактор, как ни странно, сильно влияет – где на планете больше солнечных дней, там веселей. Ну, по определению. И, будете смеяться, идеология ещё. Чем авторитарнее в стране, тем индекс этот выше.

В КНДР таких исследований не проводят, но подозреваю, что народ там веселей – поступил приказ смеяться и смеются.

У нас тут не КНДР, кто бы чего не врал, но грустны мы в подавляющем своём большинстве, именно из-за отрицательной изотермы января и из-за прописанного в Конституции отказа от госидеологии.

Простых людей у нас спасает (опять будете смеяться) телепрограммы типа «Аншлаг» и подоспевшие к нему в помощь последнее время «Уральские пельмени».

«Камеди-клаб» несколько особняком, адресат у них интеллигентно-либеральный, но тоже помогает от революций всяких. Наваьнятам разным для достижения ихних злокозненных целей надобно требовать закрытия этой передачи, да и всего ТНТ до кучи. Выпуск протестных паров это, знаете ли, отдушина.

Подумайте…