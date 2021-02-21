{ 21 февраля 2021 }

Самый воинственный народ на планете

Рубрики: [Фейсбук]  

Немного о немцах как воинах. В 1915 году, во время Первой Мировой войны, германская и британская эскадры вступили в сражение около Доггер-Банки в Северном море. Британцы превосходили немцев как по количеству кораблей, так и по их мощи, поэтому немцам пришлось туго. Вскоре британский тяжёлый снаряд попал в барбет под одной из кормовых башен немецкого крейсера «Зейдлиц» и вызвал воспламенение пороха. За считанные секунды погибло около полутора сотен моряков, а столбы огня над башнями поднялись на десятки метров. Увидев это зрелище и предполагая, что «Зейдлиц» вот-вот взорвется, старший артиллерийский офицер корабля приказал продолжить стрельбу в максимально быстром режиме, надеясь за оставшиеся мгновения нанести как можно больший ущерб британцам. «Зейдлиц» некоторое время давал залпы через каждые 10 секунд против нормальной скорострельности в 40. Корабль уцелел исключительно благодаря свойствам немецкого пороха, который горел, а не взрывался в отличие от британского, а также действиям одного матроса, который сумел раскрутить раскалённый до красна вентиль затопления снарядных погребов. Позже матросу ампутировали руки. Старший же артиллерист немецкого корабля, безусловно, обладал фантастическим хладнокровием и крайне развитым чувством долга. На пороге смерти думал не о душе, а о своих прямых обязанностях.

Спустя год в Ютландском сражении другой немецкий крейсер, «Фон Дер Танн», на определенном этапе полностью утратил боеспособность, лишившись всей артиллерии от огня британских кораблей. Тем не менее он не покинул строй и сопровождал свою эскадру до самого конца сражения. Командир крейсера объяснил свои действия тем, что рассчитывал отвлечь на себя огонь некоторых британских кораблей и тем облегчить положение других немецких крейсеров. Трудно представить такую логику у командиров любого другого флота, включая разрекламированный как лучший в мире британский.

Я полагаю, немцы по совокупности своих национальных качеств — самый воинственный народ на планете за всю ее историю. Нет ничего удивительного в том, что даже их бесноватый фюрер в юности на фронте был храбрецом и героем. Поэтому возмущение констатацией этого факта каким-то телеведущим как минимум странно. Немцы как воины круче всех — кроме, разумеется, русских. Русские ещё круче, хотя это и отдельный разговор. Мы победили страшного и умелого противника — противника, чей лидер был смелым и крайне жестоким человеком. И об этом следует спокойно и без всякого стеснения говорить вслух, везде и при любых обстоятельствах.

Антон АНАНЬЕВ.

Издательский Дом «Новый Взгляд»


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