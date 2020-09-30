Юлия Меньшова мимикрирует под маму Дяди Федора

Юлия Меньшова похвасталась новыми очками. Обновку артистка показала поклонникам в инстаграме, сравнив себя с мамой Дяди Федора.

— Окончательно мимикрирую под маму Дяди Федора, которую озвучиваю в новых сериях мультфильма «Простоквашино», — написала она. — Купила вот себе новую оправу. Тот факт, что я больная и меня просто нельзя впускать в магазины оптики, потому что я сразу же начинаю скупать все, не зная удержу, и скоро их уже некуда будет складывать — даже не обсуждается. Но сами очки все-таки классные же, да? Ну и как тут было удержаться?

Поклонники в комментариях заверили Юлию, что новая оправа очень ей идет, и отметили, что она становится все больше похожей не столько на маму Дяди Федора, сколько на собственную маму Веру Алентову.