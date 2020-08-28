Netflix анонсировал сериал «Обитель зла»

Как сообщает Deadline, действие фильма будет происходить параллельно в двух временах. В одной сюжетной линии 14-летние сестры Джэйд и Билли Вескер переезжают в Нью-Ракун-Сити. Искусственно созданный, корпоративный город угнетает подростков. Но чем больше времени они проводят там, тем сильнее начинают подозревать, что город больше, чем кажется, а их отец что-то скрывает. И эти секреты могут разрушить мир. Во второй, которая происходит через несколько десятилетий в будущем, в мире осталось чуть меньше 15 миллионов людей. Еще шесть миллиардов — монстры, зараженные Т-вирусом люди и животные. Джэйд, которой теперь 30, пытается выжить в этом новом мире, в то время как секреты прошлого — о сестре, отце и самой себе — продолжают преследовать ее.

Сценарий восьмисерийного проекта написал Эндрю Дабб («Сверхъестественное»), режиссером первых двух эпизодов станет Бронуэн Хьюз («Ходячие мертвецы», «Дэмиен»). В качестве продюсера выступает Constantin Film, которая занимается и кинофраншизой «Обитель зла» режиссера Пола У. С. Андресона с Миллой Йовович, и одноименно компьютерной игрой. Создатели сериала намекнули, что некоторые герои фильмов появятся и в новом проекте.