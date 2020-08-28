{ 28 августа 2020 }

Третий сезон «Содержанок»

Рубрики: [Кино]  
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Режиссёр проектов «Братья Карамазовы» и «Точка» Юрий Мороз снимет третий сезон сериала «Содержанки», главные роли в котором исполнят его дочь, актриса Дарья Мороз, и актёр Владимир Мишуков. В новых сериях зрители получат ответы на вопросы о судьбе главной героини, следовательницы Лены Широковой, и её отношениях с олигархом Глебом Ольховским.

— С появлением нового режиссёра меняется угол зрения на материал, что вполне естественно. Но общая концепция должна быть сохранена. Зритель хочет видеть продолжение того, к чему он привык и что полюбил, — отметил Юрий Мороз.

Дарья Мороз предположила, что третий сезон будет значительно отличаться от первых двух «жёсткой мужской доминантой», «неожиданными перевёртышами по всем персонажам» и событийной насыщенностью, но «генеральная линия стиля картины» при этом сохранится. Актриса также отметила, что для её отца «Содержанки» станут своеобразным дебютом — ранее он не работал над проектами для видеоплатформ.

— Помню, на премьере первого сезона папа сидел в зале, я очень переживала, зайдет ли ему формат. И выдохнула, когда он хвалил проект после. Могла ли я подумать тогда, что он станет режиссером третьего сезона. Для меня и как для актрисы, и как для продюсера особенно это огромная удача, я хорошо знаю, как он держит в руках процесс, как все артисты обожают его стиль работы и то, как с ним уверенно себя чувствуешь на площадке. С ним не всегда просто, он бескомпромиссный режиссёр, требует от всех самого высокого уровня работы – но это самое крутое, — сказала Дарья.

«НВ» напоминает: сериал «Содержанки» выходит на видеосервисе Start с 2019 года, режиссёром первого сезона стал Константин Богомолов, второго — Дарья Жук. Проект стал первым отечественным коммерчески успешным VOD-сериалом, общее количество просмотров двух сезонов в подписке платформы на текущий момент составляет более 25 млн.

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