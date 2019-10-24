{ 24 октября 2019 }

Кейт Хадсон топлесс

Рубрики: [Кино]  [Шоу-биз]  
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Кейт Хадсон

Кейт Хадсон опубликовала в инстаграме два новых снимка, на которых она позирует в узких чёрных брюках. На второй фотографии актриса также одета в яркую синюю блузу, а на первой предстаёт топлесс. В комментарии к посту она охарактеризовала образы как «Западное побережье» и «Восточное побережье», попросив подписчиков рассказать, какой из них им больше понравился.

Снимки являются частью рекламной кампании собственной линейки Хадсон HappyxNature, сделанной с использованием вторично переработанной ткани. Кампания приурочена к осеннему сезону, помимо брюк, туда входят платья и блузы в стиле бохо.

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