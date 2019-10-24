Кейт Хадсон топлесс

Кейт Хадсон разместила в инстаграме снимок, на котором она обнажённая стоит у окна. Автором кадра стал фотограф Даррен Анкенман. Вероятно, что он сделал эту фотографию для новой книги Кейт.

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