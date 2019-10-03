Хоть выбор — это самый эффективный способ сойти с ума, к церемонии награждения ТЭФИ это никак не относится.

ТЭФИ — это токсичное сочетание ангажированности и беспардонности, тюремная драма, очевидный фарс, в котором людей с красивым мерцающим вибрато мешают с людьми, дающими петуха.

По сравнению с теми программами, которые были коронованы, мои две программы — «ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТБОР» И «СПАСИТЕ, Я НЕ УМЕЮ ГОТОВИТЬ!» (ТВ ЦЕНТР, М-ПРОДАКШН) — просто-напросто самая что ни на есть эманация Божественного, и надо быть получеловеком резиновых, крайне эластичных моральных устоев и представлений о совести, чтобы игнорировать сей факт непреложной истины.

Но чтобы оценить по достоинству мои две программы, нужно быть человечищем глубокой традиции и тонкого вкуса, а не антропоморфным с поблекшими 449 лет назад глазами.

Я не говорю, что все лауреаты неочевидны, я говорю, что две культовые программы неправедно обделены людьми неочевидными. Конечно, нужно проявить сдержанное благородство — но какого черта?!

“Рано — это поздно, если завтра — вчера”, и мне надо было все это сказать еще два года назад, когда нас, «Е. ОТБОР», столкнули лбами с политической буффонадой Первого Канала.

Считайте меня забубенным парией от ТВ, но когда твоя судьба, твой жребий в культяпках людей, которым идеально подходит аттестация «нашему забору двоюродный плетень», — ну как тут пройти молчанием?!

Если иметь в виду, что ТВ — это (об этом, правда, напрочь забыли) создание смыслов и, так скажу, попадание в резонанс, то с этой миссией справляются только НАШИ программы, которые родом из М-ПРОДАКШН.

Смотришь на итоги голосования — и никакой герменевтики не нужно; я люблю Борю Корчевникова, и он знает, что я его люблю, но если «Судьба человека» — это триллер, то «Спасите, я не умею готовить!» — это французское порно с элементами готики, а «Дежурная часть» — компендиум любовной науки.

Встретимся в стране кипящих котлов, академики-долихоцефалы.

Или на следующей церемонии.