Гимны человечности, спетые в эпоху упадка

И “ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТБОР”, и “СПАСИТЕ, Я НЕ УМЕЮ ГОТОВИТЬ!” (оба шедевра выходят на канале ТВ ЦЕНТР) дарят любому человеку катарсис, ошеломление, плодотворное ощущение анагогической белизны внутри.

У меня и в помышлении не было и нет обижать коллег, но по сравнению с этими двумя 99 из 100 программ суть волапюк, шелуха необеспеченных смыслом слов.

Я постараюсь “дать отчет обстоятельный в очерке сжатом”, я квасной патриот этих двух программ, может быть, даже патриот инфернального толка.

Настройтесь на экзальтированный, но долгий монолог о нашей (имею в виду всю команду) прецизионной (погуглите словцо яркое) работе.

Начнем с того, что я нашел идеальное применение своей экспансивной натуре и своей гуттаперчевой рожице.

Пусть я в глазах высокочтимой общественности и богомолох, но богомолох с золотым сердцем и нисколько, ни разу не лох.

Развлечение публики — тем более на моем уровне — полагаю почетнейшей, архиважной статьей.

“СПАСИТЕ, Я НЕ УМЕЮ ГОТОВИТЬ!” спасает людей от потерянных взглядов, потерянной души и бесовских искусов.

У яркой и светлой программы “СПАСИТЕ!”, которую делают светлые и яркие люди, идиосинкразИя ко всему темному (в смысле “злому) и серому.

Мои в этой светлейшей программе разговоры про необходимость сохранить человечность в джунглях на новую глобальную философию, конечно, не тянут, зато они помогли выяснить, до какой степени по ним — я уж не говорю про собственно человечность — соскучились и истосковались люди.

Людей утомили иезуитство и истерия, и я отчетливо это сознаю.

Люди боятся эфемерности своего относительного благополучия, и это мы в “Естественном отборе” не менее отчетливо сознаем.

Конечно, программы могут цеплять за душу разными приемами, но мы выбрали человеческую интонацию, она способна пронять самого распоследнего негодяя.

Именно так: сначала человеческая интонация, а уже затем — мое знаменитое экстатическое поведение.

“Бывал человеком не больше одного часа в сутки”: это обо всех ведущих, кроме меня (Руденко и Борисова).

Обе программы — важнецкие, обе обладают молодильным эффектом, обе безразмерно, безгранично, безбрежно обаятельные.

В чем корень разногласий между человеком и сферой обслуживания?

Человек алкает, желает, вожделеет ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО обслуживания, ни больше, но и не меньше.

Получается, что и “Естественный отбор”, и особенно “Спасите, я не умею готовить!” — это гимны человечности, спетые в эпоху ея, человечности, упадка.

Мне выпал завидный жребий отстаивать самые потребные ценности в непотребную эпоху.

На какую потребу, в конце концов, снимаются хорошие — или, как наши, ОЧЕНЬ хорошие — программы?

А затем они снимаются, чтобы человек не чувствовал себя одиноким и, главное, незащищенным, необеспеченным (в прежнем, забытом ныне значении слова “защитить”).

Человека под сурдинку ежедень пытаются обмануть или изобидеть и вогнать в депрессию.

Я из тех старозаветных — извините за то, что мне претит слово “модератор” — массовиков-затейников, которые полагают вершинное мастерство в душевном, а спорадически и веселом, равновесии публики, которая устала от непроглядной тоски, навеваемой околополитической трескотней.

Обе мои и наши программы добились умопомрачительного, ошеломительного успеха именно потому, что внушают, сообщают зрителю, что достойная жизнь не за горами, за долами, а такой жизнью могут и должны жить именно они, зрители, уверенные, судя по откликам, что Кушанашвили, Руденко и Борисов за них горой.

Вообще, когда думаешь о том, какие кульбиты судьба в виде компании “М-ПРОДАКШН” принудила меня проделать, душа гормя начинает гореть: из притворно маргинального типа, бретера, бузотера, задиравшего артистов, я сделался защитником угнетенных с золотым сердцем, и это амплуа мне определенно нравится больше, потому как это и не амплуа на поверку, но мой истинный лик.

В обеих моих программах вам не докучают моралью строгой, к чертям ригоризм, но и с амбивалентностью времен сих, с их дуалистичностью мои программы учат налаживать отношения, будучи начеку.

Бо все беды мира, широко говоря, — от отсутствия четких представлений о Добре и Зле; мои программы многомилостивые и забубенные в лучшем смысле этого непростого словечка.

Благодать недостижима, но стремиться к ней надо.

Р.S. И подхалимский вопль под конец: М-ПРОДАКШН НАВСЕГДА!

Вы заметили, что я единственный из действующих модераторов, кто еще и пишет блестяще?

Но чего стОит умение краснобайствовать и строить красивости на бумаге, если ты не умеешь быть признательным за каждое мгновение, каждого Человека в твоей жизни?

Марго Кржижевская (МАТЕРЬ ДРАКОНОВ), Никита Шумаков (Человек-Корпорация), Наталья Мазурина (N.V.), Дина Морено Моралес (Испанская Матрона), Екатерина Боровлева (Судьбоносная), Алена Седлер (БЕЗУПРЕЧНАЯ или Королева Конвертов), Евгений Тепикин (ДЕМИУРГ), Маша Пшеничная (БЕЛЛЕТРИСТКА), Алена Кикнадзе (Няня), Саша Гладких (ХЛАДНОКРОВНАЯ), Таня Галушко (Амфетаминовый монтаж), Наташа Богданова (ПРОТОБЕСТИЯ), Макс Уткин (ПАЗОЛИНИ), Костя Куц, Гена Лобанков (СОДЕРБЕРГ); ну и само собой, ЗИНА РУДЕНКО И САШКА БОРИСОВ — священные монстры, согласные со мной в том, что только, исключительно светлое самоощущение плодотворно в мире инфернального хаоса и непроходимой (для всех, кроме нас) тьмы.