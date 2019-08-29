{ 29 августа 2019 }

Ватник

Рубрики: [Фейсбук]  

Ватник – очень правильный образ. В ватнике – рабочий, строитель, колхозник, солдат. Хребет страны. Ватник – двадцатый век – когда все вынесли на своих плечах и руках. Лучшие образы придумывают именно противники. Стиляг и битников придумали, чтобы издеваться. А теперь это уже классика.
Спасибо за образ. Мы, конечно, не совсем такие, но лестно.

Андрей Добров


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