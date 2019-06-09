«Люди Икс. Тёмный Феникс»: Птица в клетке

Поневоле последний в основной линейке фильмов вселенной «Людей Икс», «Тёмный феникс» изначально и не должен был завершать её, пока не пришёл Disney c покупкой и последующим свёртыванием планов по развитию. Да, ещё предстоят «Новые мутанты», но судьба этого нишевого хоррора неопределённее курса евро к рублю, поэтому «Феникса» можно считать лебединой песней «Иксов». Достаточно досадно, что такой нестройной. Буквально в каждом моменте фильма прослеживается нереализованный потенциал, видны намёки на куда более хорошее кино с разных углов — но всё остаётся только на зачаточной стадии.

«Феникс» показывает несколько достойных идей для фильма о самих Людях Икс. Жаль, что так поздно проявляется то, чего не хватало франшизе последние лет десять — работа в КОМАНДЕ «Людей Икс», а не просто в кучке мутантов под эгидой одного телепата. Смотреть на совместную миссию «Иксменов» в космосе — одно удовольствие, потому что видишь их, занятых общих делом и в кои-то веки эффективно комбинирующих способности друг друга. Странная структура «Феникса», однако, не даёт прочувствовать никакой связи с этой новоиспечённой командой.

Не работает толком фильм и как драма, хотя предпосылки были. Пытаясь сотворить эксперимент в духе «Логана», Кинберг переборщил со своими амбициями. «Тёмный феникс» выиграл бы несколько очков в качестве, не будь он историей про Тёмного феникса непосредственно. Трагическая история Джин Грей вполне уверенно выстреливает, но бьёт не в середину, а по сторонам: вместо того, чтобы показывать развитие главной героини, сюжет о потерянной девушке сильно влияет на её семью, на её друзей, на её идеологических противников — но не оставляет места для неё самой в эмоциональном спектре фильма, словно выжигая его фениксовым пламенем. И главный герой, и главный злодей — оба для фильма лишние. Вся линия с пришельцами и их безэмоциональным лидером в исполнении Джессики Честейн кажется высосанной из пальца, крайне блеклой и попросту не вписывающейся в общую концепцию фильма.

На долгожителей франшизы тоже странно смотреть. С одной стороны, их переживания и моральные выборы поставлены действительно сильно — взять хоть профессора, настолько человечного и неоднозначного Ксавьера от Макэвоя в «Людях Икс» ещё не было и уже не будет. С другой же — ведут они себя крайне неадекватно и часто забывают использовать логику, закрывая глаза на все прошлые ступени своего кинематографического развития. Благо, что более чем игру достойную выдают практически все участники актёрского ансамбля — она в какой-то степени отвлекает от иррациональности действий их персонажей.

Лучше всего воспринимается «Феникс» как самостоятельный фильм «по мотивам» как комиксов о Людях Икс, так и предыдущих фильмов, поскольку связи с вселенной у него чисто номинальные (хотя дни, когда киномир Людей Икс действительно был цельным, уже давно в прошлом). Характеры персонажей переписаны в угоду нарративным удобствам, а несостыковки с прошлыми и будущими событиями видны через каждую зашитую белыми нитками дыру в сюжете и вполне способны обозлить привыкших к дотошности Марвел фанатов. Как теперь смотреть вселенную, если концовка «Феникса» прямо противоречит концовке «Дней минувшего будущего», а заодно и сводит на нет логику третьего акта «Апокалипсиса»? Если абстрагироваться от концепции «общей вселенной», то «Феникс» заиграет новыми красками — но нужно действительно захотеть, чтобы увидеть красоту за финальной оболочкой.

Говорить о «Фениксе» как о худшем фильме вселенной «Иксменов», как об ужасной со всех сторон поделке — несколько лицемерно. Пусть «Феникс» и далеко не лучший представитель супергероики и ему не дали толком расправить крылья, но достойных моментов там достаточно для руки помощи, вытягивающей фильм из болота токсичности. На финальных титрах вполне можно поймать богохульную мысль, что кино делали люди, которым было не всё равно и которые пытались сделать что-то самобытное. Не получилось, не смогли — но пытались же. Пусть и не идеальное завершение многолетнего киномира «Людей Икс», «Тёмный феникс» всё же оставляет достаточно желания на перерождение франшизы в огне Кинематографической вселенной Марвел. Финальная сцена «Феникса» непреднамеренным реверансом к концовке «Последней битвы» подводит черту и под этим поколением мутантов.