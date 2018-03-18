В нашей государственной телепропаганде есть один человек, который меня гипнотизирует.

То есть он не просто умный и обаятельный, и я не просто согласен со многим из того, что он говорит, а – меня завораживает сам звук его голоса.

Это, конечно, Яков Кедми.

Интересно, что не только меня. Часто бывает так, что в программе Соловьева, где обычно царят дикие крики и перебивания с оскорблениями, – его одного слушают в полной тишине, изредка прерывая аплодисментами.

Интересно и то, как странно и сложно он пришел к своей нынешней популярности здесь: с невероятными трудностями, сквозь КГБ и голодовки выбрался из Советского Союза, в Израиле стал спецслужбистом по делам русской алии, потом, сколько-то лет назад, я начал смотреть его эфиры на маленьком израильском канале, и его долго не пускали в Россию по каким-то причинам, а потом – он стал звездой нашего патриотического вещания.

И еще интересно, что он показывает простой, но страшно убедительный номер: переворачивает ту логику, к которой мы так привыкли, и которая вызывает столько раздражения – “еврей в Израиле ястреб, еврей в России либерал”, – и все время говорит о России так, словно бы она – тоже Израиль, то есть демонстрирует нам другую, солярную, как бы сказал Александр Гельевич, сторону еврейского мира.

Антигозмана.

И тут же, естественно, выясняется, что нет никакого “антисемитизма”, все это чушь, а просто не надо выступать в жанре “Иван, сдавайся”, не надо мерить русского человека какой-то другой мерой, не той, что среди своих, у себя дома, а надо держаться элементарной последовательности – и когда Кедми это показал, народ немедленно и благодарно это воспринял.

Но для меня самое главное – почему я его всегда смотрю – все же другое.

Этот узнаваемый сквозь поколения, сквозь века голос.

- Ты, конечно, можешь на ней жениться, но я тебя предупреждаю, чем все это кончится.

- Ты, конечно, можешь отдать этому твоему Соломону все то, что ты заработал, но я тебя сразу предупреждаю, что он тебе не отдаст.

- Ты, конечно, уже не в том возрасте, чтоб ты был обязан слушаться моих советов, но если ты таки хочешь моего мнения…

Кровь не вода.