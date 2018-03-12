«Любэ» – «Лучшие песни» (в трёх частях) ***

2018, Продюсерский центр Игоря Матвиенко

Без малого 60 песен на трёх дисках подробно иллюстрирует почти 30-летнюю историю группы «Любэ», прошедшей путь от исполнителей шуточных песен про Люберцы и батьку Махно до едва ли не главного патриотического ансамбля страны. Надо отдать должное составителям, разместившим композиции группы в строго хронологическом порядке; на каждой из трёх обложек обозначены временной период, а также размещена соответствующая фотография. Можно рассмотреть, как визуально менялись участники группы, а включив диски, изучить, как менялись музыка и тексты «Любэ».

Первая часть сборника – это и первые шаги, и первые хиты, вошедшие в золотой фонд отечественной музыки, причём не только патриотического фланга, а вообще. Группа начала с того, что в шутливом ключе поэксплуатировала тему «люберов», а также любимых фильмов «Неуловимые мстители» и «Место встречи изменить нельзя». К сожалению, в первый сборник не вошла песня «Клетки» с великой строчкой «клетки, клетки, клетки, как в метрополитене вагонетки» – до такой степени абсурда в текстовых образах группа больше никогда не поднималась. Впрочем, и без «Клеток» тут есть чем полакомиться – это и «Дуся-агрегат», и «Станция Таганская», и «Давай наяривай», и, конечно, «Атас» с «Батькой Махно». Всё это звучало для слушателя очень понятно и знакомо, но вместе с тем свежо и иронично, с лёгкой ностальгией по совку времён оттепели. Разумеется, «Не валяй дурака, Америка» тогда тоже не воспринималась всерьёз. Скажу больше: находились люди, которые доказывали, что строчка из «Атас» «и глумится горбатый главарь» намекает на генерального секретаря Центрального комитета Коммунистической партии Советского Союза Михаила Сергеевича Горбачёва, но на таких людей смотрели с сожалением, потому что понимали, что это весёлый стёб. Таким же юмористическим приёмом воспринималось и пристрастие поэтов Шаганова и Андреева к уменьшительно-ласкательным формам, так мало соответствующим всё более брутализировавшемуся сценическому образу «Любэ».

Самая крупная надпись на обложке второй части сборника – «Комбат». И это символично: облачившись с лёгкой руки Аллы Пугачёвой в военную форму, Николай Расторгуев и Ко быстро обзавелись композициями на соответствующую тематику. Песня «Комбат» была уже предельно серьёзной, с трагическим надрывом – и это оказалось очень востребованным продуктом. Фраза «кто сказал, что мы плохо жили?» превратилась из ностальгического вздоха в грозный начальственный окрик. С тех пор из творчества «Любэ» напрочь исчезла ирония, причём даже там, где тексты поэтов-песенников давали некоторую возможность для её использования. В этом смысле очень показательна композиция «Скворцы», в которой «скворцы летят на родину, летят, скворчихи на скворцов серьёзно так глядят». Что это, если не шагановский стёб? Никакого стёба, всем своим видом и интонациями отвечает вокалист, это щемящая песня о Родине.

«Любэ» продолжало регулярно выдавать хитовые песни (хотя в третьей части сборника их и меньше, чем в первой и второй), однако их новая манера исполнения «со слезой» задумчивых душевных песен о Родине с названиями типа «Многая лета русской земле» сделала группу предсказуемой и тяжеловесной. Эта манера чуть ли не на государственном уровне признана «самой правильной», но отсутствие хоть каких-нибудь намёков на кураж можно принять за намёк группы на то, какая это трудная работа – исполнять патриотические песни.

Алексей МАЖАЕВ.