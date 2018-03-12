Enique – «Чёрное и белое» ***

2018, «Союз Мьюзик», Sakura

Андрей Иванов, он же Enique – один из ярких представителей так называемого «нового R’n’B»: этот жанр имеет некоторое стилистическое сходство со «старым», усыпанным стразиками R’n’B, однако радикально отличается от него по посылу. Если в «старом» со счастливыми улыбками воспевается красивая богатая жизнь, то представители «нового» от красивой богатой жизни как-то невероятно грустят, просто-таки до депресии доходит. При этом Enique уделяет много внимания технике пения и мелодиям. Хотя сервис «Яндекс.Музыка» относит альбом «Чёрное и белое» к «русскому рэпу», Андрей старается не злоупотреблять речитативом, а именно что петь, а под его мотивы можно не только ритмично дёргаться, но и, скажем, танцевать медленные танцы. При этом он никогда не снимает чёрных очков и сохраняет в песнях печальный образ.

Вероятно, такой сверхпессимистичный взгляд даже на достаточно приятные вещи найдёт некоторый отклик у части публики, особенно у тинейджеров, которые в своей жизни ярче всего видят паршивые стороны. Остальная аудитория, даже признавая оригинальность творческого подхода, обнаружит в альбоме Enique совершенно недопустимые вещи. Например, наиболее мелодически красивая и нежная песня «Чёрного и белого» называется «Прыгай на мой [...]». И тут мы подходим к явно назревшему вопросу границ использования табуированной лексики. Все попытки решить проблему радикальными запретами, как мы видим, приводят к совершенно противоположным результатам. Девятиклассницы общаются между собой «ВКонтакте» почти исключительно матом, причём даже я, будучи убеждённым противником искусственных лексических запретов, вынужден констатировать, что они на нём не разговаривают, а ругаются. Ни о каком виртуозном владении инвективной лексикой речи не идёт, и выглядит это так, как будто они после каждого слова ещё и сплёвывают. То есть смысловая нагрузка минимальна, да еще и со стороны смотреть неприятно. Если рэперы в принципе достойно отстаивают своё право материться, как пьяные сапожники, используя соответствующую лексику для усиления эффекта, в том числе комического или протестного, то любовная лирика, состоящая из отборного мата, всё ещё производит шокирующее впечатление. Enique выглядит первопроходцем этого направления, однако в этом случае хочется, чтобы он никуда не «первопрошёл» и для признаний в любви русскоязычные люди по-прежнему использовали слова из другого словарика.

Поймите правильно: когда Андрей использует нецензурные слова в общении со своим внутренним миром, это воспринимается вполне нормально даже в комплекте с ласковыми R’n’B-мелодями. С собой – пожалуйста, в хвастливом разговоре с друзьями – тем более, в порно – тоже куда ни шло, хотя не всех возбуждает. Но когда похабная лексика звучит в песне, которая по форме является любовным признанием, – тут в ком угодно проснётся ретроград и даже депутат-запретитель.

Всё это, конечно, может означать, что Enique попросту знает, как зацепить и шокировать аудиторию, которая в ином случае, возможно, и не отреагировала так резко на «R’n’B печального образа». Ну что же, парень, у тебя получилось. А теперь войди обратно в разум и пойми, что в некоторых случаях некоторые слова просто неуместны.

Алексей МАЖАЕВ.