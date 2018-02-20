Смерть Умберто Эко заставила либералов с легкой руки Пархоменко вновь понести по сети “14 признаков фашизма”.

Но увы им: они несут зеркало, а сами в него не смотрятся. А ведь это наиболее полное описание либеральной тусовки на день сегодняшний.

Итак.

“14 ПРИЗНАКОВ ВЕЧНОГО ФАШИЗМА”:

1) Нет места развитию знания

Действительно, уж какое там знание? Кто у нас постоянно вешает Геббельсов, сжигает Коперников, образует Варшавские договоры раньше НАТО? Кто за это никогда не извиняется? Кто возвёл невежество в культ? Кичатся своими дипломами – этими пустыми бумажками, значение которых для них только в том, что они у них есть.

2) Неприятие модернизма, иррационализм

О, да. Прогрессоры (как и сам Эко, кстати) живут в эпоху постмодерна, который модерн отрицает. Кончился модернизм-то. Был, да весь вышел. Опора же на красивенькие “иррациональные афоризмы известных людей” – основа нашего либерализма. “Патриотизм – последнее прибежище негодяя” – вот на таких иррациональных штампах у них всё и построено.

3) Культ действия ради действия, подозрительность к интеллектуальному миру

Безусловно. Интеллигенция с огромным подозрением относится к интеллектуальному миру. Вспомним, как они призывали громить РАН, как они бились в припадках, протестуя против “зажравшихся академиков”. Что до культа действия ради действия, то разве не их привычная фраза: “Мы хотя бы попытались”? Да что там думать, трясти надо, скакать и ходить на митинги.

4) Несогласие есть предательство

Точно. См. недавнюю историю с Норштейном.

5) Расизм

Ещё какой. “Русские – это генетические рабы”. От кого слышим?

6) Опора на фрустрированные средние классы

Да-да, на тот самый “креативный класс”, на лучших людей страны, офисный планктон, который фрустрирован курортами Египта и сыром с плесенью.

7) Национализм, одержимость идеей заговора,

Ага. Только надо заметить – любой национализм, кроме русского. Вот сейчас украинский. А уж теория заговора – основа основ. Все они знают не только то, что происходит в кабинете Путина, но и у него в голове.

8) Враги рисуются в одно и то же время как и чересчур сильные, и чересчур слабые

Постоянно. Ржавые русские танки угрожают всему человечеству. А беспощадный диктатор Путин панически боится веночков на мосту.

9) Пацифизм однозначен братанию с врагом, жизнь есть вечная борьба

Конечно. Какой там пацифизм, когда в России такой ужасный строй? Все на площадь!

10) Презрение к слабому

Особенно к нищебродам.

11) Культ смерти

Небесная сотня, Немцов – да много кто. Мемориальчики и пляски. Как на Украине, так и у нас.

12) Культ мужественности, то есть пренебрежение к женщине и беспощадное преследование любых неконформистских сексуальных привычек

Казалось бы, этот пункт отсутствует. Но это на первый взгляд. А потом вспоминаешь ярость Саши Сотника, бицепс Бабченко, бесконечные угрозы, драки Яшина. Гетеросексуалов при этом преследуют – только треск стоит.

13) Индивидуум прав личности не имеет, а народ предстаёт как монолитное единство, выражающее совокупную волю

Тот самый “креативный класс” никаких прав личности под патронатом вождей не имеет. “Не рефлексируйте, а распространяйте”.

14) Новояз

Смузи таргетируют деконструкции. Что вам ещё?

Либерал-фашисты, в общем. Мы не ошибались. Смайл.