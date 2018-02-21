Да, не изменилось ничего. Совсем. Все забыто.

В начале святых 90-х, когда добрые светлолицые наши радетели нас осчастливили свободой, наши люди , как тараканы, порскнули вон из страны. Уже не за свободой – а за едой. И благами цивилизации.

Моя соседка – разведенка с ребенком, страшненькая, вся какая-то блеклая, поймала за хвост счастье. На ней решил жениться американец. Какой он был, какого возраста – она не говорила. Да и не спрашивали – американец же..

Закатывая глаза от счастья она вещала завидующим теткам – ” Он мне ЗУБЫ обещает сделать.” Нет , беззубой она вроде не была.. наверно, о фарфоровых мечтала.. или гнилые были.. не знаю..

А тут надысь приятеля встретил – он дочку отдает за американца. Не особо рад. Но что делать. Свадьбу в Питере собираются отмечать – в ресторане. С икрой и цыганами. В “Палкине”. Вот только сейчас небольшие проблемы у жениха – что-то с зубными имплантами в срок не получается.

Я очень удивился – “а что, жених беззубый?” “Да у них там импланты бешеных денег стоят – 4-5 тысяч долларов ОДИН имплант. Вот он и решил перед свадьбой зубы подлатать – у нас -то это намного дешевле. Это мой подарок им на свадьбу.”

Да, ничего у нас не меняется в стране. Сами видите. Болото стоячее. То ли дело – святые 90-е.

P.S. Вы же понимаете, это предвыборная пропаганда, а я уже водочки выпил и на балалайке играю.