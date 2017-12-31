{ 31 декабря 2017 }

Плагиат?

Рубрики: [Фейсбук]  

Вот не хотели телезрители видеть и слышать на “Новогоднем Огоньке” Аллу Борисовну, ан нет – решилась-таки примадонна показаться с премьерой песни Олега Влади “Я летала”. Всё бы ничего, красивая мелодия запева, да только больно знакомой она показалась мне и моему соавтору композитору Игорю Саруханову. Иными словами, как две капли воды похожей на нашу песню “Придуманная любовь”, написанную более пятнадцати лет назад! Помнится, за неё мы тогда получили дипломы “Песни года”. Так что, когда будете слушать и смотреть “Новогодний Огонёк”, непременно обратите внимание на этот стопроцентный плагиат! А чтобы было понятно, о чём речь, посмотрите и сравните две песни. Неприятным скандалом пахнет эта история, друзья мои!

Александр Вулых


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