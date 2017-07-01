Филармоникс – зажигательные импровизации

В прошлое воскресенье, 25 июня концертное агентство «Рам Мьюзик» организовало великолепный музыкальный вечер импровизаций – в Концертном зале имени П. И. Чайковского потрясающе выступил знаменитый австрийско-германский ансамбль музыкантов-виртуозов – Philharmonix/Филармоникс.

Филармоникс – гениальный коллектив из семи необыкновенно талантливых музыкантов: Ной Бенедикс-Балгли (скрипка), Себастьян Гюртлер (скрипка), Тило Фехнер (альт), Штефан Конкс (виолончель), Одон Ракс (контрабас), Даниэль Оттензамер (кларнет), Кристоф Тракслер (фортепиано) – большинство, солисты таких грандиозных филармонических оркестров как Венского и Берлинского.

Музыканты Филармоникс, необычайно профессиональны, прославились во многих странах Европы и Азии, своим, утонченно-виртуозным исполнением и оригинальными аранжировками классических музыкальных произведений С. Прокофьева, И. Брамса, Э. Грига, А. Пьяццолла, покорили и московских меломанов. Позитивная радостная энергетика и жизнелюбие, с которыми инструменталисты зажигательно импровизировали композиции И. Штрауса, Дж. Гершвина, А. Пьяццолла, Г. Манчини, Ф. Меркьюри, Стинга изысканно и своеобразно, одновременно, очень тепло и душевно интерпретировав танго, блюз, джаз, латино, регтайм надолго вдохновили зрителей фееричным настроением и непрекращающимися эмоциями счастья.

А 26 июня энергичные виртуозы Филармоникс сыграли «свой» микс музыкальных фантазий на открытии Венского фестиваля музыкальных фильмов в Екатеринбурге.

И в субботу, 1 июля Филармоникс продолжит радовать и воодушевлять на сцене Мариинского Театра (Мариинский-2) в Санкт-Петербурге восхитительным исполнением и веселым настроем любителей прекрасной «вечной» классики с интеллигентными вкраплениями виртуозной импровизации.

Фото Дарья МАЛАХОВА.