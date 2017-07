Музыкальный солнечный драйв

Фестиваль британской альтернативной музыки Ahmad Tea Music Festival – необыкновенно ожидаемое музыкальное событие – прошло в атмосфере, насыщенной солнечной и позитивной энергетикой выступающих рок-исполнителей, заряженной яркими, эксцентричными чувствами и эмоциями зрителей-меломанов, озаряемой теплыми лучами заходящего солнца праздничного московского вечера на набережной Москва-реки, объединяющими и вдохновляющими общим драйвом и настроением.

В этом году VII британский фестиваль альтернативной рок-музыки был представлен тремя своеобразными группами – исполнителями: хедлайнером фестиваля стал мифический британский музыкант Richard Ashcroft/Ричард Эшкрофт, экс-вокалист The Verve; набирающей обороты популярности в жанрах инди-рок, постпанк-ривайвл уэльской группы Catfish and the Bottlemen, и самыми молодыми участниками фестиваля – дуэтом – Seafret, творящим в стиле мелодичного инди-поп.

Представить открытие фестиваля удостоились дуэт-Seafret, из Бридлингтона, Jack Sedman/Джек Седман (обладатель потрясающего вокала) и Harry Draper/Гарри Дрейпер (гитара), уже полюбившиеся в России по выступлениям в Москве и Санкт-Петербурге в марте этого года. Молодые музыканты сразу, с первых аккордов звучания вступительной композиции покорили многочисленных присутствующих, прекрасным, чистым, сочным вокалом, приятного тембра, потрясающим мастерством исполнения, и добились полного единения со слушателями. Великолепный и удивительный голос Джека Седмана – прекрасный, необыкновенный вокальный талант и дар, обещает уникальному певцу блестящее музыкальное будущее и невероятную популярность и известность, возможно, ярче, насыщеннее и совершеннее во многом, чем музыкальные истории рок-легенд-корифеев John Lennon/Джона Леннона, Paul McCartney/Пола Маккартни, Mick Jagger/Мика Джаггера…

Рок-группа Catfish and the Bottlemen – вторые участники фестиваля – долго-долго готовились к выступлению, многократно проверяя и тестируя инструменты и микрофоны, тем самым накаляя внимание и эмоции зрителей до предела, чтобы на полную мощность исполнить известные хиты и новые композиции в жанрах альтернативного рока, постпанк-ривайвл, инди. Акцент в исполнении музыканты сделали на неимоверной, оглушающей громкости басов и ударных, почти не слышно было голоса Вэна – вокалиста группы и основных мелодичных линий композиций, чем привлекли большую аудиторию молодежи до 25 лет, которые просто взрывались от ощущений ударов эмоциями радости и счастья.

Третий выступающий – самый долгожданный заявленный герой и глава фестиваля, на сцене появился парадоксальный рок-музыкант, вокалист и ритм-гитарист – Ричард Пол Стивен Эшкрофт. Ричард Эшкрофт оставил странно-мрачное впечатление – исполнил хиты The Verve и сольные композиции очень устало и напряженно, чувствовалось даже, что музыканту совсем некомфортно и страшно от огромного, необозримого количества поклонников, (а к выступлению Эшкрофта – образовался полный аншлаг), жадно вслушивающихся и всматривающихся, раскачивающихся в такт музыки, запускающих в воздух мыльные пузыри.

По сравнению с предыдущим, VI Ahmad Tea Music Festival, на котором от звучания голоса, мелодии, композиции и харизмы каждого исполнителя Django Django, The Maccabees, PJ Harvey невозможно было оторваться, хотя на протяжении всего мероприятия шел непрекращающийся ливень, рок-исполнители 7-го Ahmad Tea, кроме потрясающих Seafret, уникального голоса Джека Седмана, не особенно вдохновили меломанов, которые в основном, продолжали слушать только потому, что не хотелось покидать прекрасный Парк Музеон, и просто приятно было наслаждаться чудесным солнечным вечером, который весьма редко выпадал в начале этого лета в Москве.

Фото: Дарья МАЛАХОВА.