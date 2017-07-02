{ 2 июля 2017 }

Музыкальный солнечный драйв

Рубрики: [Мнение]  [Музыка]  

IMG 2156

Фестиваль британской альтернативной музыки Ahmad Tea Music Festival – необыкновенно ожидаемое музыкальное событие – прошло в атмосфере, насыщенной солнечной и позитивной энергетикой выступающих рок-исполнителей, заряженной яркими, эксцентричными чувствами и эмоциями зрителей-меломанов, озаряемой теплыми лучами заходящего солнца праздничного московского вечера на набережной Москва-реки, объединяющими и вдохновляющими общим драйвом и настроением.  

В этом году VII британский фестиваль альтернативной рок-музыки был представлен тремя своеобразными группами – исполнителями: хедлайнером фестиваля стал мифический британский музыкант Richard Ashcroft/Ричард Эшкрофт, экс-вокалист The Verve; набирающей обороты популярности в жанрах инди-рок, постпанк-ривайвл уэльской группы Catfish and the Bottlemen, и самыми молодыми участниками фестиваля – дуэтом – Seafret, творящим в стиле мелодичного инди-поп.

 Представить открытие фестиваля удостоились дуэт-Seafret, из Бридлингтона, Jack Sedman/Джек Седман (обладатель потрясающего вокала) и Harry Draper/Гарри Дрейпер (гитара), уже полюбившиеся в России по выступлениям в Москве и Санкт-Петербурге в марте этого года. Молодые музыканты сразу, с первых аккордов звучания вступительной композиции покорили многочисленных присутствующих, прекрасным, чистым, сочным вокалом, приятного тембра, потрясающим мастерством исполнения, и добились полного единения со слушателями. Великолепный и удивительный голос Джека Седмана – прекрасный, необыкновенный вокальный талант и дар, обещает уникальному певцу блестящее музыкальное будущее и невероятную популярность и известность, возможно, ярче, насыщеннее и совершеннее во многом, чем музыкальные истории рок-легенд-корифеев John Lennon/Джона Леннона, Paul McCartney/Пола Маккартни, Mick Jagger/Мика Джаггера… 

Рок-группа Catfish and the Bottlemen – вторые участники фестиваля – долго-долго готовились к выступлению, многократно проверяя и тестируя инструменты и микрофоны, тем самым накаляя внимание и эмоции зрителей до предела, чтобы на полную мощность исполнить известные хиты и новые композиции в жанрах альтернативного рока, постпанк-ривайвл, инди. Акцент в исполнении музыканты сделали на неимоверной, оглушающей громкости басов и ударных, почти не слышно было голоса Вэна – вокалиста группы и основных мелодичных линий композиций, чем привлекли большую аудиторию молодежи до 25 лет, которые просто взрывались от ощущений ударов эмоциями радости и счастья.

IMG 2134

Третий выступающий – самый долгожданный заявленный герой и глава фестиваля, на сцене появился парадоксальный рок-музыкант, вокалист и ритм-гитарист – Ричард Пол Стивен Эшкрофт. Ричард Эшкрофт оставил странно-мрачное впечатление – исполнил хиты The Verve и сольные композиции очень устало и напряженно, чувствовалось даже, что музыканту совсем некомфортно и страшно от огромного, необозримого количества поклонников, (а к выступлению Эшкрофта – образовался полный аншлаг), жадно вслушивающихся и всматривающихся, раскачивающихся в такт музыки, запускающих в воздух мыльные пузыри. 

IMG 2203

По сравнению с предыдущим, VI Ahmad Tea Music Festival, на котором от звучания голоса, мелодии, композиции и харизмы каждого исполнителя Django Django, The Maccabees, PJ Harvey невозможно было оторваться, хотя на протяжении всего мероприятия шел непрекращающийся ливень, рок-исполнители 7-го Ahmad Tea, кроме потрясающих Seafret, уникального голоса Джека Седмана, не особенно вдохновили меломанов, которые в основном, продолжали слушать только потому, что не хотелось покидать прекрасный Парк Музеон, и просто приятно было наслаждаться чудесным солнечным вечером, который весьма редко выпадал в начале этого лета в Москве.

Фото: Дарья МАЛАХОВА.

Анастасия Миронова


Похожие посты:


  1. Седьмой Ahmad Tea Music Festival

    2. Седьмой Ahmad Tea Music Festival

    24 июня в Москве состоится седьмой фестиваль британской музыки – Ahmad Tea Music Festival. Для московских меломанов фестиваль стал традиционным, но невероятно долгожданным и ожидаемым событием. В этом году фестиваль также будет организован на площадке московского парка искусств [Читать...]


  2. Фестиваль Британской Музыки в МУЗЕОНЕ

    3. Фестиваль Британской Музыки в МУЗЕОНЕ

      В ближайшую субботу – 18 Июня московский парк искусств МУЗЕОН представит на своей площадке VI фестиваль британской музыки Ahmad Tea Music Festival. В этот раз в артпространстве МУЗЕОНА выступят с новыми альбомами удивительная и неподражаемая британская альтернативная [Читать...]


  3. Британцы под дождем

    4. Британцы под дождем

    В прошедшие выходные в московском парке искусств МУЗЕОН состоялся  VI фестиваль британской альтернативной рок-музыки Ahmad Tea Music Festival.  Три невероятно-уникальных рок-коллектива, в этот раз посетивших фестиваль, Django Django (арт-рок, инди-рок, нео-психоделия), The Maccabees (инди-рок), PJ Harvey (арт-рок, инди-рок, [Читать...]


  4. Музыкальный фестиваль в Южной Корее отменили из-за трагедии с паромом

    5. Музыкальный фестиваль в Южной Корее отменили из-за трагедии с паромом

    Музыкальный фестиваль в Южной Корее отменили из-за трагедии с паромом «Севол», в результате которой погибли 183 пассажира, и еще 121 числится пропавшим без вести. Организаторы фестиваля, компания E&M заявила: – Мы считаем неправильным проводить музыкальный фестиваль во времена национальной скорби. [Читать...]


  5. Фестиваль «Кремль музыкальный» откроется концертом в Доме Пашкова

    6. Фестиваль «Кремль музыкальный» откроется концертом в Доме Пашкова

    Юбилейный XV Международный Фестиваль «Кремль музыкальный имени Николая Петрова» под руководством Дмитрия Когана пройдет в Оружейной палате Московского Кремля с 7 по 14 апреля 2014 года. На церемонии открытия фестиваля выступят Дмитрий Коган и Камерный оркестр «Volga Philharmonic», [Читать...]

$LF

Оставьте комментарий



«««