Есть люди, которые не могут существовать без скреп. Оказавшись один на один с собой, с необходимостью надеяться только на себя, они теряются и становятся немощными. Я стал замечать, что самые яростные бульдоги, готовые разорвать за оскорбление каких-то эфимерных чувств, это мужики и женщины глубоко под полтинник. То бишь бывшие внучата Ильича, сборщики комсомольских взносов и прочие участники политинформации, обличители империализма и борцы за свободу Анжелы Дэвис и Саманты Смит.

Но коммунизм оказался ерундой, светлого будущего с бесплатными холодильниками и шлюхами не состоялось.

Потерянное поколение заметалось между вещевыми рынками и растворимым Инвайтом, проебало ваучеры и последние фанатики в МММ.

Но поскольку быть само с собой и брать ответственность за свое будущее на себя, оно сцало, то эти комсорги ломанулись в церковь. Появился новый ориентир. Новая надежда на то, что само собой, что халява и лотерейных билет.

Правда так же, как и протоколы Пленумов ЦК КПСС, они не читали и не знали, также ничего они не хотят знать и о той религии, которую выбрали в качестве новой идеологии.

И так же, как за идеалы коммунизма, готовы ставить к стенке и крошить того, кто не хочет с ними зажигать свечки и бормотать непонятные заклинания.

Внучата Ильича также целуют мощи. Только уже не ленинские.