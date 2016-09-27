Фарисеи и ханжи

Есть фарисеи, а есть ханжи.

Разницу часто не понимают, а она важная.

Фарисей – это человек, который сам живет строго, по скрепам, того же требует от других, возмущается, когда они не такие – и думает, что прилежное соблюдение правил делает его лучше, чем эти все.

Ханжа – это человек, который живет кое-как, но скрывает, и возмущается, когда кто-то явно делает то – ну или что-то похожее на то, – что он сам делает тайно.

Американский народ, например, фарисей.

Наш народ ханжа.

Наш парадокс вообще в том, что у нас очень свободная, анархическая даже страна – которая, однако, охотно поддакивает насаждению образа «нормы», хотя сама при этом живет как хочет и переделывать себя не спешит.

Связано это, я думаю, с тем, что если на Западе долго-долго шел процесс раскачивания, расширения этой самой нормы, и за хотя бы частичное изменение буржуазных правил игры шла война, и та свобода, что все-таки имеет место – выстрадана и выбита с боем, – то у нас все не так.

У нас просто не было этих буржуазных правил игры, этой протестантской этики, этого викторианства, бюргерства, а потом и мещанства в пригороде. А то, что было – то было выбито революцией и прочим по списку.

У нас – русский крестьянин в двадцатом веке сразу и по приказу, со страшной скоростью получил себе весь прогресс, всю повседневную свободу.

Вчера еще сидели в избе, а уже завтра – вот тебе хрущевка, запер дверь и живи как хочешь.

И от этого – возникла странная двойственность.

Свобода принята, прогресс освоен и никуда не уйдет. Обратного хода нет.

Все живут так, как хотят – но хотят ли?

Ох, с этим сложно.

Бесплатно и быстро пришедшей свободой и пользуются, и в то же время тоскуют.

По пригороду, которого не было.

По традициям, которые забыты.

По скрепам и правилам, которые лень соблюдать – но в теории хочется, чтоб они были.

По фарисейству, которого нет – но ведь нельзя же, чтобы совсем без него, ведь нужны же нам правила, должны же быть где-нибудь – хотя лучше бы далеко-далеко – настоящие фарисеи, а мы бы их норму ставили другим в пример, а сами жили бы дальше по-прежнему, очень свободно, как и привыкли.

Есть фарисеи, а есть ханжи.

Ханжество – это тоска по фарисейству.