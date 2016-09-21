Леонид Гозман написал на днях драматический пост

Леонид Гозман, ближайший товарищ Чубайса, написал тут на днях драматический пост вот на какую тему: почему же нас, либералов, никто не любит?

Ну, режим-то, допустим, кровавый, но за нас-то все равно не хотят голосовать.

Что же с нами не так?

А ведь все так просто, что даже элементарно.

Давайте вспомним, что говорит та оппозиция, которая успешно приходит к власти, в том числе и на выборах, и методом баррикад.

Она ругает власть – как? и за что?

Она говорит: власть плохо любит родину – а мы ух как любим родину!

Она говорит: власть плохо защищает интересы народа, а мы за народ – горой!

Она говорит: власть трусливая, слабая – а мы сильные! Мы великие, мы лучшая нация на свете, а если кому-то что-то не нравится – сотрем в порошок.

Мы победители – вот что она говорит.

Разумеется, этого мало – просто так сказать.

Надо еще быть смелым, красивым, иметь громкий голос, ресурсы, обаяние вождя – много чего еще нужно.

Но история номер один все равно состоит в том, что ты выступаешь от имени нации более сильно, более убедительно, чем действующий ее начальник.

Вспомнить хоть Саакашвили против Шеварднадзе, хоть два Майдана против Януковича, хоть Ельцина против Горбачева или молодого Путина после Ельцина – везде одна и та же история.

Мы патриоты, мы главные, мы пришли.

И даже Хиллари Клинтон – казалось бы, эта либеральная Морра, карикатурнее которой вообще сложно быть, – она разве идет в атаку на Трампа в том духе, что Трамп-де патриот, Трамп националист американской нации, Трамп лелеет имперские амбиции, а нам этого не надо, а надо закрыть все военные базы по всему миру, извиниться перед человечеством и еще Мексике отдать Техас?

Да никогда.

Наоборот, она агрессивная тетка.

Она напористая патриотка (пусть ее патриотизм и либерального толка, с нажимом на то, что мигранты или геи – наше все).

Она не закроет ни одной военной базы – а скорее уж наоборот, кого-нибудь где-нибудь с грохотом разбомбит.

Даже она – постоянно внушает избирателю, что он, избиратель, великий человек, живущий в великой стране, которому все кругом должны, и который всех на свете сделает, как только за нее проголосует.

А что у нас?

“Мы плохие”.

“Мы должны покаяться”.

“Мы должны отдать территории”.

“Мы должны быть скромными, а не трубить о своем величии”.

“Наш народ – результат отрицательной генетической селекции”.

“А в Прибалтике-то как хорошо”.

“А в Киеве-то как хорошо”.

“А ссориться нам ни с кем нельзя, нам надо со всеми мириться на их условиях”.

“Важно, что думает не большинство, а меньшинство”.

“Нам нужно вспомнить опыт Германии и Японии в 1945 году”.

Ну, милые, с такими речами надо сначала дождаться военного поражения с иностранной оккупацией, а потом уже претендовать на место старосты местной администрации при военной комендатуре.

Короче, Склифосовский, то бишь Гозман.

Чтобы победить Путина, нужно быть намного большим “Путиным”, чем сам Путин.

Нужно быть еще “путинее”.

Сильнее, значит.

А про отрицательную генетическую селекцию и сдачу территорий – это когда-нибудь в другой раз.