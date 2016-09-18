Виктория Боня занялась пропагандой наркотиков

Виктория Боня занялась пропагандой галлюциногенных веществ. В своем видеоблоге телеведущая рассказала об употреблении аяуаска, относящегося к числу психотропных средств. При этом она яростно осудила тех, кто считает траву наркотиком. По мнению Виктории Бони, люди, скептически настроенные против растения — плохо образованы.

- C аяуаской шутить нельзя, безусловно. Ее называют напитком мертвых, – говорит телеведущая. – Если бы у меня спросили, какой напиток у меня самый любимый, я бы ответила, что после воды — аяуаска. «Ты что, это же наркота!…». Так говорят необразованные люди, не имеющие знаний. Когда вы пьете аяуаску, вы получаете знания! Если вы пьете аяуаску, уровень серотонина не падает, он поднимается. Понимаете? Господи, как они поют! Когда шаманы начинают петь, вы не представляете! Чучучучу…

Любимый напиток Виктории Бони является запрещенным на территории большинства стран мира, включая Россию и Францию, в которой живет телеведущая с семьей, отмечает Life.ru. Трава распространяется нелегально в среднем за пять тысяч рублей за 300 мл готового отвара. За употребление и пропаганду аяуаски в России установлено административное наказание в виде штрафа в 5 тысяч рублей, за распространение грозит уголовная ответственность по статье 228.1 и лишение свободы от 4 до 8 лет. По словам нарколога Сергея Нурисламова, растение способно полностью поменять сознание человека:

— Эта трава — сильное психоактивное наркотическое вещество, которое воздействует на организм человека, меняя его сознание. В аяуаске содержится диметилтриптамин, вызывающий сильнейшие галлюцинации, — пояснил нарколог.