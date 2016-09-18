«Группа ПМ» – «Очи цвета хаки» **

2016, Feeldaflava

«Группа ПМ» – это бывшие участники группы «Премьер-министр», которые ушли от продюсера, но тот их догнал и попросил неустойку, а под старое название набрал новых солистов. Это была довольно громкая и поучительная история, которую и сейчас помнят человек десять. Возможно, помнили бы лучше, если бы группы-«побратимы» чаще радовали публику своими успешными альбомами или хотя бы синглами. Но и о группе «Премьер-министр», и о «Группе ПМ» молчат чарты продаж и светские хроники. Даже об успехах группы Franky, созданную бывшим участников обоих проектов, известно больше.

Трёхпесенный макси-сингл «Группы ПМ» «Очи цвета хаки» по идее должен был убить двух зайцев: напомнить, что группа ещё жива, тем, кто успел об этом подзабыть, и дать, так сказать, толчок, к новому восхождению. Первый заяц, допустим, попался: пациент, выпускающий мини-альбомы, скорее жив, чем мёртв, и лица на обложечном фото многим даже покажутся знакомыми. Со вторым зайцем дела обстоят хуже. Повторить успех порой труднее, чем выскочить на вершину «на новенького», для уверенного возвращения в обоймы нужны хиты и ротации. Лучше всего – такие хиты, чтобы с ротациями проблем не было, чтобы песню везде крутили «по многочисленным заявкам слушателей».

Однако таких суперхитов не хватает даже более засвеченным и раскрученным исполнителям, вот и «Группе ПМ» их тоже не досталось. Но многолетний опыт в шоу-бизнесе подсказал музыкантам применить другой интересный приём: хитом нередко становится какая-то глупость, дикость или эпатажная пошлость. Чтоб слушать сначала задохнулся от… удивления, а потом стал подпевать.

О том, что «Группа ПМ» пошла по этому пути, свидетельствует хотя бы название сингла. «Очи» – опасное для использования слово, от него веет жгучестью, страстностью и цыганщиной, а вовсе не «цветом хаки». Если можно представить себе глаза цвета хаки, то выражение «очи цвета хаки» никак не получается считать комплиментом. Впрочем, название задаёт верный тон песенному тексту, в котором перл на перле, изобилие неточных рифм и неловких ученических штампов: «когда увидел тебя, ты просто башню снесла», «в больной моей голове все мысли лишь о тебе, твой взгляд один меня залечит». Тинейджерская лексика вступает в семантическое противоречие с заявленными очами: «Я стал зомби от твоих очей». Когда пресловутые очи оказываются ещё и цвета хаки – это кажется более чем весомой заявкой на трэш-хит. Но увы: поэтическое великолепие не сопровождается достойной его по смелой разнузданности мелодией. С музыкальной точки зрения «Группа ПМ» продолжает исполнять скучноватый поп с элементами R’n’B, и даже отважный текст не заставит слушателя как-то ярко реагировать на песню.

Другие два трека – «Ливень скрипач» и «Одинокий клён» – обошлись без смелых поэтических экспериментов и выглядят вполне традиционно для «Группы ПМ». На фоне «Очей» это, может, и хорошо, но для задачи громко заявить о себе они совсем не подходят.

Алексей МАЖАЕВ.