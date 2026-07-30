Горячие хиты и жаркие танцы: «Звёзды Востока» возвращаются с новыми именами

Этой осенью «Live Арена» превратится в эпицентр восточной музыки — 13 ноября здесь пройдет долгожданный концерт «Звёзды Востока» от радио «Восток FM». В программе заявлен звёздный состав: от Jony и Сосо Павлиашвили до Hollyflame и Mia Boyka, а также Artik & Asti, Gayazovs Brothers, Султан Лагучев, Эльбрус Джанмирзоев, Ay Yola, Amirchik, Roza Zergerli, Mona, Shamo, Toni, Elman, Tasso, Элвин Грей, Sabi, Andro, Sevak, Султан Ураган и другие артисты.
«Любимые восточные звезды будут близко как никогда!» — гласит анонс. И действительно, помимо мощного саунда, зрителей обещают удивить яркой визуальной постановкой, танцевальной энергией и той самой душевной атмосферой, за которую ценят восточную культуру.
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