Горячие хиты и жаркие танцы: «Звёзды Востока» возвращаются с новыми именами

В период летнего экватора 13 и 14 июля сначала Санкт-Петербург, а затем и Москва станут маленькими резиденциями горячих кубинских танцев и зажигательных музыкальных ритмов. Снискавший большую популярность в столице, известный на весь мир кубинский коллектив Orquesta Buena Vista [Читать...]

2018, «Артель Роса» Группу «Артель Роса», летом 2018 года выпустившую дебютный альбом «Счастливые люди», создали саунд-продюсеры Григорий и Александр Лапенковы и режиссёр Ровшан Вахидов. До этого у братьев был ансамбль «Бабье лето» и сотрудничество со многими поп-звёздами. Солистками [Читать...]

Группа «Браво» продолжает подготовку к юбилейному концерту в клубе Stadium Live 10 ноября 2013 года. Как рассказал лидер коллектива Евгений Хавтан, он сознательно отказался от больших и пафосных площадок в пользу рок-н-ролльного клуба, где «Браво», кстати ни разу [Читать...]

Белорусская группа «Красные звёзды» представила свой новый сингл «Перекрёсток». Он состоит из двух композиций «Перекрёсток» и «Магнитофон, которые, по всей видимости, войдут в будущий альбом команды. Композиции, которые музыканты планируют включить в новый альбом, были написаны в ходе [Читать...]

6 декабря в Москве состоится первый после двухлетнего перерыва концерт группы «Дельфины» (ex-«Мёртвые дельфины») в клубе Music Town. Группа возобновляет свою концертную деятельность в России в новом составе. Однако коллектив по-прежнему возглавляет его неизменный лидер Артур Ацаламов, чей [Читать...]