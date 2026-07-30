Первая любовь, клубы и уличные разборки: каким получился трейлер «Басты. Начало игры»

Кинокомпания «Атмосфера кино» 30 июля 2026 года представила первый тизер-трейлер байопика «Баста. Начало игры». Главную роль в фильме о становлении Василия Вакуленко исполнил Слава Копейкин, а его экранную возлюбленную сыграла Ксения Трейстер. В картине также задействованы Юрий Насонов, Егор Кенжаметов, Александра Урсуляк, Василий Неверов и другие актеры. Режиссером выступил Стас Иванов, известный по проектам «ЮЗЗ» и «Геля». Производством занимались компании «Темп», «Берг Саунд», онлайн-кинотеатр Start, творческое объединение GAZ при поддержке НТВ.

Действие фильма разворачивается в Ростове-на-Дону начала 2000-х — в самое сердце зарождающегося русского хип-хопа. Клубы, квартирники и уличные противостояния становятся фоном для истории молодого Вакуленко, который ищет свой уникальный голос среди недоверия и агрессивных конкурентов. Его искренние тексты и магнетическая харизма в итоге взрывают местную публику. Параллельно зритель увидит его первую любовь, дружеские связи и семейные трудности, которые привели его к решающему выбору — посвятить жизнь музыке.

Съемки проходили в родном Ростове-на-Дону. Особого внимания заслуживают восстановленные локации: поезд 1999 года, на котором Василий объездил более 20 южных городов, и культовый клуб «Команчеро» в ДК Энергетиков — место, ставшее легендой для поклонников южного хип-хопа.

Режиссер Стас Иванов поделился замыслом: «Наш фильм — это честная история о человеке, который, несмотря на соблазны и жертвы, поверил в себя и не ошибся. В сюжете переплелись реальные и вымышленные персонажи. Мы не искали портретного сходства, а подбирали актеров по энергии и настроению. Вместе со Славой мы старались сделать героя обаятельным, живым и достоверным, ведь природная артистичность Басты и его умение работать с публикой — ключ к его успеху».

Премьера в российских кинотеатрах запланирована на 24 декабря.