Без отца, но с новыми друзьями: стартовали съемки сиквела «Молодого Шерлока»

Съемки второго сезона «Молодого Шерлока» набирают обороты. 29 июля 2026 года Amazon Prime Video порадовал поклонников свежим видео со съемочной площадки, которое появилось на YouTube. Производство стартовало в конце мая, причем одной из живописных локаций стал итальянский Палермо. Режиссерское кресло пилотного эпизода вновь занял Гай Ричи.

В актерском составе изменений немного: Хиро Файнс Тиффин (юный Шерлок), Донал Финлл (Мориарти), Наташа Макэлхоун, Макс Айронс и Холли Кэттл (мать, брат и сестра Холмса) благополучно вернутся к своим обязанностям. А вот Джозеф Файнс, игравший отца семейства Сайласа Холмса, и Зин Цзэн (Сяо Вэй) покинут шоу — первый из-за гибели персонажа в финале прошлого сезона, вторая — ввиду логичного завершения своей сюжетной линии.

Зато труппа пополнилась звездными именами: к проекту присоединились Оливия Уильямс («Корона»), Софи Скелтон («Чужестранка»), Индира Варма («Оценка») и Эйдан Гиллен («Игра престолов»). Кого именно им предстоит сыграть — пока держится в тайне.

Напомним, что первый сезон стал настоящим хитом: за первый месяц показа он собрал аудиторию в 45 миллионов зрителей и ворвался в десятку лучших премьер Prime Video. Проект лидировал в рейтингах более чем 95 стран, причем две трети зрителей пришлись на международные рынки, включая Великобританию, Индию и Германию. Учитывая такой успех, продление на второй сезон было лишь вопросом времени.