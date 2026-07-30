{ 30 июля 2026 }

Без отца, но с новыми друзьями: стартовали съемки сиквела «Молодого Шерлока»

Рубрики: [Кино]  

Съемки второго сезона «Молодого Шерлока» набирают обороты. 29 июля 2026 года Amazon Prime Video порадовал поклонников свежим видео со съемочной площадки, которое появилось на YouTube. Производство стартовало в конце мая, причем одной из живописных локаций стал итальянский Палермо. Режиссерское кресло пилотного эпизода вновь занял Гай Ричи.

В актерском составе изменений немного: Хиро Файнс Тиффин (юный Шерлок), Донал Финлл (Мориарти), Наташа Макэлхоун, Макс Айронс и Холли Кэттл (мать, брат и сестра Холмса) благополучно вернутся к своим обязанностям. А вот Джозеф Файнс, игравший отца семейства Сайласа Холмса, и Зин Цзэн (Сяо Вэй) покинут шоу — первый из-за гибели персонажа в финале прошлого сезона, вторая — ввиду логичного завершения своей сюжетной линии.

Зато труппа пополнилась звездными именами: к проекту присоединились Оливия Уильямс («Корона»), Софи Скелтон («Чужестранка»), Индира Варма («Оценка») и Эйдан Гиллен («Игра престолов»). Кого именно им предстоит сыграть — пока держится в тайне.

Напомним, что первый сезон стал настоящим хитом: за первый месяц показа он собрал аудиторию в 45 миллионов зрителей и ворвался в десятку лучших премьер Prime Video. Проект лидировал в рейтингах более чем 95 стран, причем две трети зрителей пришлись на международные рынки, включая Великобританию, Индию и Германию. Учитывая такой успех, продление на второй сезон было лишь вопросом времени.

Издательский Дом «Новый Взгляд»


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