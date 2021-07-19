Британскую телезвезду Кэти Хопкинс выдворили из Австралии за насмешки над карантином. Хопкинс, прибывшая в страну на съемки шоу «Большой брат», выложила в инстаграме видео о том, как проходит карантин в австралийском отеле. В нём она назвала covid-19 «величайшей мистификацией в истории человечества» и заявила, что собирается напугать персонал, открыв дверь «голой и без маски». Австралийцы сочли это глумлением.

Хопкинс называют «профессиональным троллем» — за одну из неполиткорректных статей о мигрантах её даже осудила ООН. Однако в этой истории вопросы есть не только к скандальной телеведущей, но и к властям Австралии. Сейчас более 30 тысяч австралийских граждан не могут вернуться в страну из-за ковидных ограничений, но на медийных персон, в том числе британских, эти правила не распространяются. Получается, как в известной пословице — пустили козла в огород. И какой теперь спрос с профессионального тролля?