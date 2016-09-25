«Великолепная семёрка»: Уходи, конь

«Снимать ремейки – занятие полезное и необходимое», – как-то раз подумал режиссёр Джон Стёрджес, снимая вестернизацию «Семи самураев» Акивы Куросавы с Юлем Бриннером, Стивом МакКуином и Чарльзом Бронсоном в главных ролях. Кино получилось достаточно типичное для вестернов, простое, местами глуповатое, но в целом очень бодрое и увлекательное. Этого оказалось достаточно, чтобы ремейк нарекли классикой кинематографа, но главное – фильм горячо полюбили на Западе. Похожая мысль полвека спустя посетила Антуана Фукуа, решившего, что новому поколению нужна новая «Семёрка». Пригласив своих верных друзей и коллег по площадке Дензела Вашингтона и Итана Хоука, а так же дико популярного сейчас (прямо как МакКуин тогда) Криса Пратта, он обогатил XXI век своей версией истории доблести и отваги.

Естественно, основная канва сюжета обязана была остаться неизменной: бандиты терроризируют беззащитную деревню, вынуждая их жертвовать всем, после чего один из угнетённых жителей (в оригинале (здесь и далее под «оригиналом» будет подразумеваться фильм Стёрджеса) их было трое) идёт в город и нанимает доблестных молодцов, согласившихся за «это всё, что у нас есть» дать отпор бандитам. От одного согласного, число относительных добровольцев увеличивается до 7. К слову, процесс вербовки здесь показан чуточку интереснее и разнообразнее, чем в оригинале. Но для хорошего ремейка нужна хорошая оригинальная начальная сцена. Сценарий к фильму написал Ник Пиццолатто, автор гениального первого сезона «Настоящего детектива», а так же слабого второго (именно в сценарном плане). Другими словами, оригинальность и косметические отличия от оригинала – это его работа. Если опустить самую-самую первую сцену с клишированным представлением главного плохиша в исполнении Питера Сарсгаарда (жирный минус, о нём будет отдельный разговор), то затем показана сцена знакомства двух будущих напарников – Сэма Чизема (Вашингтон) и Джошуа Фарадэя (Пратт). Пиццолатто этой сценой зачем-то бессовестно скопировал сцену из «Джанго освобождённого», где Вальц и Фокс распивают пиво в салуне, а потом Шульц убивает местного шерифа. Здесь местами поменяли белого и чернокожего, будто бы мы ничего не заметим. А мы заметили, Ник. Также нужно отметить концовку, которая не скрывает свой политический оттенок. Только не совсем ясно, это ностальгическое прощание с Америкой Обамы или саркастическая насмешка в сторону Америки Трампа. Так или иначе, но завуалированная отсылка к реальности замечена.

Не хочется употреблять в одном предложении фразы «Антуан Фукуа» и «бездарный режиссёр», но для человека, чьи фильмы не вгоняют в глубокий сон только из-за присутствия в них Дензела Вашингтона (до сих пор не понимаю, как у него получился такой бодрый «Стрелок» с Уолбергом), весёлая и местами увлекательная «Великолепная семёрка» может считаться достижением. Кино не лишено юмора, дружеских и не очень подколов, сравнительно неплохо прописанных героев (сравнительно с «Отрядом самоубийц»), крепких экшен-сцен с перестрелками в стиле shoot-‘em-up. Но и наследие оригинала видно – всё достаточно просто, немудрено, герои всё же больше пустые, чем развёрнутые, частенько их фразы лишь для пафоса, а не для дела сказаны. И раз уж пошло сравнение с оригиналом, то вся эта ситуация с бедными фермерами у Фукуа выглядит ну очень отстранёно и безэмоционально. С теми фермерами из 60-х хотелось самому встать стеной и сражаться, а здесь показан какой-то сброд из пьяниц, трусов и лентяев. Как так вышло, что лишь одна женщина из целого поселения, убитая горем, собрала всё своё мужество в кулак и пошла просить о помощи? Но и её поступок с натяжкой можно назвать зовом чести и справедливости, ведь её побуждения плотно укоренились в желании отомстить за смерть мужа, а это, согласитесь, не имеет ничего общего с патриотизмом, духом свободы и независимости.

Пожалуй, одной из самых приятных мелочей фильма стали ностальгические отсылки к «Тренировочному дню», главному фильму в карьере Фукуа, за который он по гроб жизни обязан великолепному сценарию Дэвида Эйра и центральному актёрскому дуэту. Невозможно сдержать искреннюю улыбку в сцене, где Чизем (Вашингтон) встречает после долгой разлуки Гуднайта Робишо (Хоук). Братские объятия, и как будто не было этих пятнадцати лет. Примечательно, что бывшие напарники по полицейской машине Итан и Дензел здесь играют единственных двух представителей закона: Чизем – исполнительный пристав, а Робишо – шериф (а еще одна отсылка на ТД в монологе Пратта про падающего человека). Вашингтон играет не только центрального персонажа, он и есть центр фильма. Замечателен, в меру пафосный, в меру крутой. Хоук играет лучшего стрелка во всей округе, его не так много, но он разыгрывает свою драму. Пратт играет в типичном для себя амплуа – «смотрите, какой я классный и забавный» – но не значит, что это плохо, у него получился достаточно неплохой игрок-ирландец, не отпускающий из рук бутылку (но далеко не лучший персонаж в карьере Пратта). Четвёртый – убийца Билли Рокс (Ли Бён-хон) – друг снайпера Робишо. Он весь фильм метает ножи, но в зрителя так ни разу и не попал. Медведь в человеческой шкуре Джек Хорн (Винсент Д’Онофрио) примерил роль следопыта в коллективе. Весьма колоритный персонаж, но опять же запоминающихся сцен с ним не так много (а еще проницательный и басистый голос Д’Онофрио у нас в дубляже превратился в старческий плач). Шестой – мексиканский разбойник Вескес (Мануэль Гарсиа Рулфо), скорее для фоновой поддержки. Последний – это индеец Красный Урожай (Мартин Сенсмейер), который днём почему-то в своем боевом раскрасе, а вечером за кружкой пива уже отмыт (но на утро снова раскрашен, причем по-новому, но индейскую косметичку нам ни разу не показали, как и процесс нанесения грима). Главный злодей плох, причем плох до безобразия. Он плоский как Земля в античной литературе. Ни харизмы, ни ужаса, ни примечательности, одно лишь отвращение.

Можно с уверенностью сказать, что Фукуа сделал всё, на что способен, чтобы доказать необходимость свежей интерпретации известной истории. У него получился бодрый, беззаботный вестерн с охапкой более или менее известных актёров, ярче всех из которых сияет Дензел Вашингтон, олицетворяющий своим персонажем в этом фильме всю крутость данного жанра.