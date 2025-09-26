{ 26 сентября 2025 }

Нигерийский уран

Рубрики: [политика]  

На заседании Глобального атомного форума в Москве власти Нигера предложили России совместно разрабатывать урановые месторождения в своей стране. Учитывая, что год назад нигерийцы попросили с одного из крупнейшего месторождений в мире (Imouraren) французов из Orano SA, то это предложение, вероятно, имеет вполне конкретный характер.

Нужно ли это России? У нас, напомним, есть свои месторождения, но, что важнее – доли в урановых предприятиях соседнего Казахстана, где уран самый дешевый в мире. Однако, как вчера напомнил Владимир Путин, запасы урана в мире не столь уж и велики, а спрос на ядерную энергетику активно растет, что поднимает ценность этого металла. Если экономика предприятия «сходится», то зайти в Нигер вполне имеет смысл, причем не только коммерческий – хорошие политические отношения между странами просто необходимо «цементировать» экономическими связями для прочности. Что тем более актуально в условиях курса на возвращение России на африканский континент.

Мейстер


Похожие посты:


  1. Зачем Россия экспортирует уран в Соединённые Штаты

    2. Зачем Россия экспортирует уран в Соединённые Штаты

    Может ли кто-нибудь объяснить, зачем Россия экспортирует уран в Соединённые Штаты в текущей ситуации открытого противостояния между нами, балансирующего на грани мировой войны? Нам их ядерную энергетику жалко? А с чего бы? Им нас точно не жалко ни [Читать...]


  2. Франция — Россия: нервы, уран, сахель

    3. Франция — Россия: нервы, уран, сахель

    Французский министр иностранных дел строго-настрого предупредил министра российского, что появление в африканском Мали российских специалистов в сфере обеспечения безопасности, которых в западной прессе традиционно именуют «группой Вагнера», будет иметь серьёзные последствия… Ну и, что ещё они все, в [Читать...]

$LF

Оставьте комментарий



«««