Нигерийский уран

На заседании Глобального атомного форума в Москве власти Нигера предложили России совместно разрабатывать урановые месторождения в своей стране. Учитывая, что год назад нигерийцы попросили с одного из крупнейшего месторождений в мире (Imouraren) французов из Orano SA, то это предложение, вероятно, имеет вполне конкретный характер.

Нужно ли это России? У нас, напомним, есть свои месторождения, но, что важнее – доли в урановых предприятиях соседнего Казахстана, где уран самый дешевый в мире. Однако, как вчера напомнил Владимир Путин, запасы урана в мире не столь уж и велики, а спрос на ядерную энергетику активно растет, что поднимает ценность этого металла. Если экономика предприятия «сходится», то зайти в Нигер вполне имеет смысл, причем не только коммерческий – хорошие политические отношения между странами просто необходимо «цементировать» экономическими связями для прочности. Что тем более актуально в условиях курса на возвращение России на африканский континент.