{ 14 января 2019 }

«Бамблби»: Начало земной дружбы

Рубрики: [Кино]  [Рецензия]  
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Бамблби

В идеальном мире когда-нибудь должен был бы выйти фильм про Трансформеров, в котором не было бы вековых межгалактических войн, пафосных солдафонов, безумных учёных и нелепо-глупых диалогов, сцен, условностей, не играющих никакой сюжетной роли. К сожалению, мы живём не в идеальном мире, а в мире, где коммерция правит всем и студии руководствуются лишь тем, что приносит деньги, например, делая акценты на яркие взрывы, бесконечные драки огромных роботов, сложные, нагромождённые сценарные конструкции и банальный юмор. По такой схеме были сняты пять фильмов о роботах-пришельцах и их мало интересной для обычного зрителя войне с другой расой. Но время Майкла Бэя, к счастью, ушло — создатели «Трансформеров» впервые решились на перемены, сначала сменили режиссёра (на место уже упомянутого любителя взрывов и спецэффектов пришёл постановщик «Кубо» Трэвис Найт), затем сконцентрировались на одном конкретном роботе, а не на сотне, как обычно, и наконец перенесли историю в уютный американский городишко 80-х годов. Получилось далеко не отлично, но уже в разы лучше, чем прежде. 

Война Автоботов и Десептиконов никуда не делась — открывающая сцена сразу нам про это напоминает. В результате сражения за Кибертрон сопротивление под командованием Оптимуса Прайма терпит поражение и разбредается, кто куда может. Слава всем богам, сюжет сразу сосредотачивается на жёлтом роботе, который отправляется на Землю, где и получит своё знаменитое прозвище — «Шмель», или «Бамблби». До этого, правда, мы ещё успеваем познакомиться с дуболомным солдафоном агентом Бёрнсом (человек-мем Джон Сина) и конкретно утомиться драками роботов, продолжающих выяснять отношения уже на нашей планете. Но не спешите на фильме ставить крест, как только на экране появляется главная героиня — восемнадцатилетняя девушка по имени Чарли (Хейли Стайнфелд) — «Бамблби» открещивается от франшизы «Трансформеры», как единственный ребёнок из многодетной неблагополучной семьи, которому удалось найти новых заботливых родителей и получить образование, открещивается от своего прошлого. 

Да, вся сюжетная линия с межпланетной войной тянет фильм на дно, подобно многотонному грузу, «унаследованному» франшизой от Майкла Бэя. Все эти распри, драки и лязг металла утомляют, вводят в скуку и попросту портят приятную атмосферу фильма. И даже признавая тот факт, что Трэвис Найт — крайне талантливый постановщик, что даже сцены сражения роботов (особенно открывающая) у него получились изобретательнее и зрелищнее, чем у предшественника, заметно, что он вынужден плясать под студийную дудку. Однако выброси из фильма тему войны Автоботов и Десептиконов, линию с военными и их «попытками» наладить контакт с внеземной формой жизни, «Бамблби» бы цены не было. У фильма есть гигантский нераскрытый потенциал одной их лучших семейных картин последних лет. 

Сосредоточимся же на хорошем. Чарли живёт в живописном калифорнийском городке, смертельно скучает по ушедшему из жизни отцу, который был для неё самым близким человеком на земле. Очевидно, что после смерти отца отношения в семье начали рушиться, к тому же мать недолго горевала о покойном муже и уже разделяет семейный очаг с новым мужчиной. Чарли работает на ярмарке, разнося хот-доги, а после работы зависает в автомобильной мастерской, где однажды и наталкивается на старый, разваливающийся Фольксваген Жук, который по случаю восемнадцатилетия достаётся ей в качестве подарка от дяди Хэнка (Лен Кариу), владельца всей этой автомобильной свалки. Вскоре девушка узнаёт, что машина у неё не обычная — кроме проблем со сцеплением она ещё периодически превращается в огромного робота. Да, завязка сюжета точь-в-точь копирка первых «Трансформеров», что, естественно, картине баллов за оригинальность не добавляет. 

Однако по мере развития отношений между Чарли и Бамблби, в котором наша героиня нашла не только столь желаемый уже несколько лет автомобиль, но и настоящего друга, картина потихоньку начинает очаровывать. Во многом благоприятно способствует уютной, тёплой атмосфере сеттинг — летняя прибрежная Америка, где буквально всё кричит о свободе и приключениях. Вдобавок, Трэвис Найт использует самый верный приём по передаче духа времени на экране — с завидной частотой включает один за другим культовые хиты восьмидесятых, среди которых песни The Smith, Joy Division, Рика Эстли и Джеймса Брауна — перед нами лучший саундтрек за всю историю существования серии. Чем больше мы наблюдаем за их поездками по красивым калифорнийским холмам, умиляемся попыткам Чарли научить Бамблби маскироваться и проводим больше времени с героями в гараже, слушая музыку, тем больше кино начинает походить на «Инопланетянина» и «Стального Гиганта». Порой картина вообще становится слишком приторной и невыносимо милой, особенно когда в сюжет вводится сосед Чарли, нерешительный нёрд Мемо (Хорхе Лендеборг мл.), но раздражающая привязка к войне роботов не даёт о себе забыть, регулярно разрушая всю спилберговскую магию на миллион винтиков.  

Стайнфелд магическим образом заставляет работать те сцены и диалоги, которые на бумаге кажутся давно заржавевшими. Это достигается благодаря тому, что актриса привносит в картину достаточно искренности и доброты, чтобы «смазать» некоторые драматические эпизоды такими эмоциями, что не стыдно и скупую слезу пустить, а это в принципе нонсенс для любого фильма о Трансформерах. Но и Трэвиса Найта здесь большая заслуга: мы видим, что он старается как может, чтобы сместить фокус истории со взрывов, тонн спецэффектов (хоть и высочайшего качества!) и утомительного противостояния роботов в сторону локальной истории девочки и её трансформирующегося друга, которые оба в равной мере не могут найти своё место в мире. Найт привносит в бездушную, ледяную как сталь серию фильмов сердце, эмоциональность и самое важное — персонажей, которые тебе не безразличны. «Бамблби» ознаменовал начало земной дружбы людей и Автоботов, а ведь, не будь он выпущен на закате франшизы, мог бы стать символом зарождения дружбы и «Трансформеров» со зрителем. 

Бамблби (Bumblebee)

Год: 2018

Бамблби Постер

Жанр: фантастика, боевик, приключения

Страна: США

Режиссер: Трэвис Найт

Сценарий: Кристина Ходсон

Продюсер: Рон Амес, Майкл Бэй, Крис Бригэм

Оператор: Энрике Чедьяк

Композитор: Дарио Марианелли

Художник: Шон Хаворт, Густаф Аспегрен, Ричард Блум

Монтаж: Пол Рубелл

В ролях: Дилан О’Брайен, Хейли Стайнфелд, Хорхе Лендеборг мл., Джон Сина, Джейсон Йен Дракер, Памела Адлон, Стивен Шнайдер, Рикардо Хойос, Джон Ортис, Глинн Тёрмен

Мировая премьера: 3 декабря 2018

Премьера в РФ: 13 декабря 2018, «Централ Партнершип» 3D

Продолжительность: 114 мин. / 01:54

Вадим Богданов

Постоянный критик "Нового Взгляда". Главный редактор портала THECONVERSATION.RU (контакты для связи можно найти там).

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