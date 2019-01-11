«Путь домой»: Любовь сквозь расстояния

С 10 января в российских кинотеатрах — невероятные приключения питбультерьера Беллы, фильм для всей семьи — «Путь домой». Создатели новой американской киноленты о животных и природе — режиссер Чарльз Мартин Смит и продюсер-сценарист В. Брюс Камерон зарекомендовали себя мастерами данного жанра. Чарльз Мартин Смит давно прославился как актер и режиссер участием в фильмах подобной тематики о животном мире — «Не зови волков» (1983), «Король воздуха» (1997), «Дикие лошади» (2002), «Потерянный в снегах» (2003), «История дельфина 1, 2» (2011, 2014). А продюсер и сценарист В. Брюс Камерон известен как популярный автор замечательных произведений про удивительную жизнь собак — «Жизнь и цель собаки», «Путешествие хорошего пса», «Хозяин собаки» и др.

Сценарий «Путь домой» основан именно на очередном одноименном шедевральном произведении В. Брюса Камерона о приключениях милой и умной собаки Беллы. В 2017 году также по великолепному роману В. Брюса Камерона «Жизнь и цель собаки» вышел прекрасный приключенческо-драматичный фильм — «Собачья жизнь».

Такой тандем профессионального киносоавторства, объединенного одной самой важной целью показать естественную жизнь собаки сквозь главную тему — ее преданности и любви к другу-человеку позволил фильму «Путь домой» получиться очень «настоящим», искренне сочувствовать и сопереживать чудесному питбулю Белле, ее «человеческим» и «животным» друзьям во всех невероятных авантюрах и происшествиях.

Также как и в фильме «Собачья жизнь» киноповествование картины «Путь домой» ведется от лица главного героя — неутомимой и жизнерадостной собаки-питбуля Беллы, что дает дополнительный, а может и главный, очень мощный эффект погружения в повседневную естественную жизнь собаки.

Любовь и преданность Беллы своему другу-человеку Лукасу (Джона Хауэр-Кинг) не знает границ и преград. По стечению обстоятельств Белла оказывается очень далеко от своего хозяина. И преодолевая неимоверно тяжелый, полный немного забавных, но в основном жестоких приключений обратный путь возвращается к своему другу. Трудная дорога — длиною в два года, на которой Белле пришлось прожить самостоятельно целую жизнь полную тревог и опасностей, но Белла смогла пробежать сотни километров и вернуться к своему другу, потому что верность и преданность у нее в крови, как и у любого другого представителя собачьего мира, который однажды познакомился, ощутил доброту и заботу друга-человека.

На пути домой к своему любимому хозяину Лукасу Белла встречает друзей, и врагов, готовых растерзать собаку на части. Но Белла очень умная и добрая собака, и несмотря на свое главное желание поскорее увидеть Лукаса, она остается на долгое время в лесу, согревая и воспитывая, ставшего сиротой котенка пумы.

И даже, если в фильме снимается не настоящая живая пума, как и некоторые другие герои — представители животного мира, а анимационно-компьютерные создания, авторы настолько качественно их «оживили» — они очень естественно переплетаются с настоящими пушистыми артистами, не прерывая кинохудожественную гармонию — что интерес нисколько не ослабевает, а продолжаешь с огромным трепетом и волнением наблюдать за приключениями Беллы и Котенка.

После просмотра необыкновенно трогательной киноленты «Путь домой» вас непременно посетит чувство безграничной любви ко всему животному миру, и непреодолимое желание направиться в питомник за домашним любимцем; чувство гордости и всецелого счастья у тех, кого дома уже ждут их преданные домашние «человеки».

В оригинальной версии фильма «Путь домой» главную героиню — Беллу озвучивает американская актриса и режиссер — Брайс Даллас Ховард («Мир юрского периода», 2015), в русском переводе слушаем голос российской актрисы Ольги Шороховой («Остров собак», 2018, «Муми-тролли и зимняя сказка», 2017, «Бегущий по лезвию 2049», 2017 и многие др.)