Трудно найти более тупой, лживый и бессмысленный ритуал, чем свадьба.

Для предков это был проверенный способ начать сексуальную жизнь, уладить проблемы с соседями и, хотя бы раз, в жизни пожрать досыта.

Сегодня это все совершенно неактуально.

Целое состояние, нажитое непосильным трудом двух семей, за три дня спускается в унитаз.

Бывшие советские люди обожают жениться. Это – общенациональный вид спорта. На него тратят как на Сочинскую олимпиаду. Хотя и с тем же результатом.

Половина браков распадается после первых трех лет.

Сценарий у любой свадьбы примерно один и тот же. Что у семьи губернатора, что у его водителя. Различия – только в бюджете. Голодранцы покупают платье за 20 тысяч. Люди с приличным социальным статусом – за 200. Сын автослесаря едет в свадебное путешествие в Египет, дочь финансового директора – отправляется на Таити.

Платить за всю эту ботву приходится естественно не двум 25 летним инфантилам. Перед суровой необходимостью раскошелиться оказываются их родители, которым, казалось бы, эта херня вообще не нужна. Ведь они, скорее всего, уже раз или даже два разводились.

Однако они платят.

Уложиться меньше чем в 200 тысяч – не получится как ни старайся. А если люди решили громыхнуть яйцами как следует, тогда в ход идут и банковские кредиты, и закладывается бабушкина квартира.

Кто в этом виноват? Всегда невеста.

Любой девушке с младенчества отравляют сознание сказками про Золушку, Спящую красавицу и Василису Прекрасную.

Она могут даже сюжет не помнить, но одно они помнят точно. В конце сказки была свадьба с принцем. После которой они жили долго и счастливо.

То есть к 17 годам девушка на подсознательном уровне знает, что для того, чтобы жизнь удалась – свадьба является абсолютно необходимым условием.

На определенном этапе отношений потенциального жениха начинают прессовать по полной, пока он не сдастся.

Если жених упорствует, в ход обычно идет беременность

- Через месяц у меня будет огромный живот и я не смогу надеть свадебное платье, – и начинает плакать.

Ему бы заорать ей.

- Какое платье, дура! Через год ты не сможешь надеть открытый купальник, потому что у тебя весь живот будет в растяжках, все бабки, которые ты тратишь на косметику и шмотки, будут уходить теперь на памперсы. Твоя жизнь кончилась! Тебе – пиздец!

Но он не кричит, а потеряно соглашается на все.

С женихом разобрались. Теперь надо обработать родителей. Чтобы они как следует за все забашляли.

Русские сказки, которые девочка слышала в раннем детстве наверняка уже разрушили ее мозг.

Там в финале царь-отец устраивает

а) Пир на весь мир (а вы прикиньте, сколько будет стоить банкет хотя бы на 200 человек)

б) Отдает за дочерью пол-царства в придачу.

Никакие разговоры о том, что на отцову зарплату в 50 тысяч можно снять только заводскую столовую не работают. Ты, папа, хоть почку продай, а обеспечь пол-царства или хотя бы лимузин…

Но вообще в России обычно вся семья с энтузиазмом принимается за подготовку мероприятия.

- Мы не хуже людей, – говорит отец – Справим свадьбу чтобы перед людьми было не стыдно.

И идет в «Быстроденьги» за ссудой под 200% годовых.

То есть ссать подъезде им не стыдно, а сэкономить пару миллионов рублей – это позор на 100 лет.

Отбить свадьбу подарками в России – невозможно.

Гости ни хуже всех прочих понимают, что жених с невестой все равно разведутся. Поэтому обычно передаривают всякое говно.

Стандартный свадебный подарок – это чайный сервиз из фальшивого фарфора или электросамовар.

Деньги в конвертах на свадьбу приносят только в американских фильмах про итальянскую мафию.

Вложения в свадьбу – надежны примерно как покупка акций российских коммерческих банков. Деньги ты все равно потеряешь.

Вопрос лишь в том, когда у твоего банка отзовут лицензию – через три года или пять.

Вот такой блять совет и любовь.