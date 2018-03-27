Мы прокляли и предали своих детей

Их убивают по всем штатам: от океана до океана 25 октября 1994 года вся Америка увидела по телевизору заплаканное лицо Сьюзан Смит, жительницы маленького провинциального городка в Южной Каролине. Молодая мать умоляла вернуть ей ее сыновей – трехлетнего [Читать...]

О ЧУВСТВАХ, СВЯЗАННЫХ С ПОЯВЛЕНИЕМ НА СВЕТ ДЕТЕЙ – Я хочу просто поблагодарить всех тех, кто порадовался этому событию. Спасибо за все поздравления, которые мы получили, – рассказывает примадонна. – Когда я впервые увидела детей, была в замешательстве, [Читать...]