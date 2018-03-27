{ 27 марта 2018 }

Мы прокляли и предали своих детей

Рубрики: [Фейсбук]  

Все эти ТЦ, где в соответствии с законами маркетинга, кинозалы, кафе и всякие детские развлекаловки находятся на верхнем этаже – для России смертельно опасны!
Для всего мира они нормальны, а для нас – убийственны!
Потому что у нас всегда будут заперты пожарные выходы, стены и потолки будут из огнеопасной токсичной дешевки, огнетушителей не будет вовсе или они будут левые и неработающие, а хозяев этих ТЦ всегда будут крышевать какие-нибудь подонки из власти.
Мы прокляли и предали своих детей

Аркадий Кайданов


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