Сегодня 02 марта, не за горами и очередное 02 мая. Так вот главная трагедия 02 мая заключается в том, что сожгли совсем не тех, кто этого заслуживал. Спалить надо было ткачева, димитриева, архангельского, войтенко и прочих юродивых упырей, ничего общего не имеющих с настоящим Русским миром, но олицетворявших в Одессе пророссийские силы. Вся эта гнилозубая, опухше-красномордая, перхотная, обрюзглая, чесночно-перегарная совково-сталинистская Молдаванка не имеет права называть себя русскими. Они не знают в теории и на практике что такое современная Российская Федерация. Они настолько пошлы и провинциально омерзительны, что их можно использовать только в качестве пугал. Драконила западенцев вся эта марковско-атэвэшная кодла, а погибли случайные люди, что несправедливо. Надеюсь, что в аду их уже ждут раскаленные сковородки.