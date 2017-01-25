«Коммивояжёр»: Психологический надлом

Выдающийся иранский режиссёр Асгар Фархади привёз свою новую драму в Канны весной 2016-го, а увёз оттуда награду за лучшую мужскую роль для Шахаба Хоссейни и за лучший сценарий для самого себя. Улов весьма впечатляющий, даже несмотря на то, что его предыдущая работа – «Развод Надера и Симин», получила Оскар, Золотой Глобус и семь Медведей на Берлинском кинофестиваля, включая самый главный, Золотой. «Коммивояжёр» стилистически продолжает «Развод», рассказывая абсолютно новую и детально проработанную напряжённую историю в камерной обстановке и с невероятными актёрскими работами.

Эмад (Хоссейни) и Рана (Таране Алидости) вынуждены в спешке искать новую квартиру, так их многоэтажный панельный дом буквально дал трещину после очередных государственных строительных работ, проводимых фактически за окном супружеской пары. По наводке знакомого они переселяются в небольшую квартирку в центре Тегерана. Днём Эмад преподаёт литературу в школе, а по вечерам супруги вместе с театральной труппой увлечённо репетируют спектакль по пьесе Артура Миллера «Смерть коммивояжёра». Однако драма разворачивается не только на сцене, но и в реальной жизни, когда одним днём их новый дом превращается в место преступления.

Фархади не зря прозвали «иранским Хичкоком», у него настоящий дар рассказчика историй и нагнетателя напряжения. Особенно самобытными у него получаются начальные сцены и концовки фильмов, каждый раз подкреплённые недосказанностью и ощущением тревоги. В «Коммивояжёре» мы первым делом попадаем в атмосферу хаоса, царящую на лестничной площадке дома, люди кричат, а стены дрожат. Мы также как и Эмад, не понимаем, что происходит, однако абсолютно ясно, что уж точно ничего хорошего. Как и в начальной сцене «Развода», где Симин и Надер сидят перед судьёй и хотят развестись. Финальный же аккорд у Фархади всегда продолжительным звоном задерживается в голове надолго после просмотра. В данном фильме режиссёр ставит перед зрителем сложнейшую дилемму, решить которую далеко не так просто. Фактически он задаёт нам вопрос, цель которого определить значимость справедливости через призму доверия, прощения и даже человеческой натуры. «Коммивояжёр» молчаливо наводит на мысль – когда мы смотрим на кого-нибудь, всегда ли мы видим друг друга или только самих себя?

Связывает начальную и конечную точку своего фильма Асгар Фархади мастерским нагнетания обстановки. Во-первых, он связал ямбическим стихосложением события из реальной жизни супругов и моменты из пьесы Миллера. Поскольку обе истории являются трагедиями, они идеально дополняют друг друга. Во-вторых, режиссёр снова добавил, даже на этот раз больше, чем в предыдущих своих работах, детективную линию. Как и в «Разводе» сама сцена преступления осталась за кадром, но если в том фильме детективный уклон был сделан на восстановлении последовательности событий на лестнице, Эмад же принимает действия в поисках и поимке преступника. В-третьих, сложить впечатление о произошедшем мы может только со слов женщин, как и в «Разводе», а также в прошлогоднем иранском фильме ужасов «В тени» Бабака Анвари. И сугубо женская точка зрения играет на пользу психологическому триллеру, ибо открывает возможность затронуть немало универсальных проблем для любых народов и национальностей, например, вопросы доверия и стыда, а также человеческого милосердия и жестокости.

Фархади остаётся мастером ритма, сдержанно сопровождая нервы зрителя до самого финала, к которому они попросту могут не выдержать. Он показывает абсолютно новый Иран, неореалистический. Его главные герои, в особенности Эмад и Рана – люди, ориентированные на Запад. Здесь у Фархади очень много общего с «новой румынской волной», в частности с Кристианом Мунджиу, чей «Выпускной» был в конкурсе Канн вместе с «Коммивояжером». Оба показывают людей, которые стремятся в Европу, для румын – так это вообще единственный путь добиться чего-то в жизни. Фархади винит в недостатке качественного жилья государственных застройщиков, Мунджиу же бросает гневный взор на бюрократию, но в чём сходятся оба режиссёра – так это в недоверии правоохранительным органам.

Самым замечательным в кинематографе Фархади является, пожалуй, тщательная проработка персонажей. Каждый диалог, каждая молчаливая реакция направлены на придание картине глубины, поэтому это не только детективная или драматическая история, сколь остро психологическая. Мы наблюдаем за мужчиной, страстно желающим самоутвердиться в глазах своей жены, чувствую вину перед ней и желая отомстить тому, кто с ней это сделал, но каждый следующий шаг Эмада лишь отталкивает его от Раны, он теряет её. Поэтому портреты двух главных героев в данном фильме приобретают алмазный характер. Они блестят и их невозможно сокрушить.

Асгар Фархади снял камерную семейную драму с изумительным актёрскими работами, безупречно откалиброванными персонажами и тщательно продуманным сценарием. Революционный психологический триллер для иранского кинематографа и образцовый пример построения саспенса для мирового.