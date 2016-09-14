Режиссёр «Полного расколбаса» переснимет «Токсичного мстителя»

Актриса Скарлетт Йоханссон в третий раз сыграет Черную вдову. На этот раз в продолжении «Первого мстителя». Издание также подтвердило, что на роль агента Щ. И.Т. а назначена Коби Смолдерс («Мстители», сериал «Как я встретил вашу маму»). Съемки сиквела [Читать...]

Скарлетт Йоханссон в образе Черной Вдовы появится в продолжении «Первого мстителя». Однако герой фильма «Первый мститель: Другая война» не влюбится в ее персонажа. На роль романтического интереса Криса Эванса претендуют пять актрис, среди них Эмилия Кларк («Игры престолов»), [Читать...]

Телеканал TNT заинтересовался проектом фантастического сериала «Просвет», предложенным компанией Стивена Спилберга Amblin Television и описанным в сценарии Криса Блэка («Параллельные миры», «Безумцы»). Для съемок пилотной серии приглашен оскароносный режиссер Джо Джонсон («Джуманджи», «Первый мститель»), который также известен как художник-концептуалист первых [Читать...]

Агент 13 в исполнении Эмили ВанКэмп («Вас не догонят», «Звонок-2») вернется в новую часть франшизы «Первый мститель». Актриса уже принимала участие в предыдущей ленте, «Первый мститель: Другая война», и теперь готова продолжить работу в роли агента Щ.И.Т. в «Гражданской [Читать...]

На фестивале Comic-Con в Сан-Диего новые фильмы анонсируются один за другим. После презентации на стенде DC, студия Marvel представила свой проект «Первый мститель: другая война». На презентации присутствовал весь актерский состав фильма во главе с режиссером Джо Руссо, сообщает издание журнала Empire. Исполнитель [Читать...]