{ 14 сентября 2016 }

Режиссёр «Полного расколбаса» переснимет «Токсичного мстителя»

Рубрики: [Кино]  
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Режиссёр картины «Полный расколбас» Конрад Вернон назначен ответственным за съёмки новой версии фильма «Токсичный мститель». Он утверждает, что сделает картину в нужной мере «приземлённой» и «мейнстримовой», уточняет Empire.

-      Для меня возможность пересмотреть любимую культовую классику школьных годов — это честь. Токси — икона андеграунда. Мой любимый образ, — заявил Вернон изданию Deadline.

Оригинальная картина «Токсичный мститель» вышла на экраны в 1984 году и впоследствии стала франшизой, а её главный персонаж, монстроподобный супергерой, который получил свои способности после падения в чан с токсичными отходами, начал появляться на телевидении и в комиксах. Первого «Токсичного мстителя» сняли создатели компании Troma Ллойд Кауфман и Майкл Херц.

С момента выпуска оригинальной картины неоднократно предпринимались попытки переснять историю, однако они не увенчались успехом. В новом проекте помимо режиссёра «Полного расколбаса» будут задействованы постоянные сценаристы сериала «Арчер» Майк Арнольд и Крис Пул.

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