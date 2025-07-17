Цой и его «Celebration»

12 июля 2025 г. в Москве на аукционе Vladey состоялась продажа работы под названием «Celebration», заявленной как работа Виктора Цоя.

Как заявил аукцион:

Художественное творчество знаменитого музыканта и лидера рок-группы «КИНО» Виктора Цоя последние годы стало невероятно востребованным. В 2020-2025 годах проведен целый ряд выставок, знакомящих публику с его искусством. В своих интервью Цой упоминал о том, что в юности задумывался о профессии художника. «Помню, хотел тогда стать художником, поступил даже в художественное училище, которое, кстати, в скором времени бросил. С точки зрения пользы, это была неудачная попытка, потому как ничему меня там не научили, даже испортили во многом», — позднее говорил он. «Правильному» академическому искусству, преподаваемому в училище, Цой вскоре противопоставил упрощенный «примитивизм» своих рисунков, выполненных в абсолютно неакадемической технике — яркими фломастерами.

В середине 1980-х Виктор Цой становится участником объединения «Новые художники», разделив их любовь к неоэкспрессионизму. Общей чертой, характерной для творчества всех «новых художников», в том числе Цоя, являлось использование языка анимации, который за счет своей условности и простоты был универсален и давал возможность воплощать любые идеи — от тем вселенского масштаба до изображения бытовых сцен.

В его работах, характерных для второй половины 1980-х годов, главными героями становятся человечки геометризованной формы, нередко предстающие в сценах, носящих агрессивный характер. Возможно, выбранная им стилистика была результатом влияния венгерских и американских комиксов, которые привозили своим ленинградским друзьям Агнеш Хорват и Джоанна Стингрей. Благодаря Стингрей, Цой также был знаком с творчеством мастеров американского поп-арта и с работами Кита Харинга, создававшего в те годы схожие по стилю произведения.

Интерес к подобному искусству люди, близко знавшие музыканта, связывали с его стремлением к творческой свободе, которой ему не хватало ранее в художественных учебных заведениях. Не исключено, что на рисунки Цоя также оказал влияние стиль трафаретных плакатов, созданных в начале 1920-х Владимиром Маяковским (Окна РОСТА), ставшим культовой фигурой в среде ленинградских музыкантов и художников 1980-х. Одним из таких рисунков является представленный на торги лот. На фоне условного городского пейзажа торжествующие человечки празднуют победу над великаном, напоминая лилипутов, окруживших Гулливера. Хотя поднятая вверх рука великана может отсылать к образам популярных в СССР памятников Ленину, а сама композиция олицетворять крах коммунистических устоев в эпоху Перестройки, свидетелем чему были Виктор Цой и его поколение.

Большую часть художественных произведений Цоя составляют рисунки, выполненные фломастерами. Помимо подчеркнуто яркого колорита, всем им будет свойственна особая лаконичность и выразительность. Напоминающие своей визуальной простотой и искренностью детское творчество, но в то же время наполненные «недетским» черным юмором, в основе эти работы затрагивают вечные темы любви, войны и смерти. «Он рисовал в условном стиле «Новых художников», мастеров на все руки. Мне кажется, он отвлекался. Если собрать сотню рисунков, которые он делал за минуту, то они все очень литературные: в них есть сюжет, рассказывается история в модной форме комикса, как у Кита Харинга», — отмечал барабанщик группы «КИНО», а впоследствии известный художник Георгий Гурьянов.

************

Судя по свидетельствам тех, кто смотрел трансляцию аукциона – борьба за работу «Celebration» была весьма жаркой. Эстимейт лота был превышен в два раза. И итоговая цена шедевра легенды андерграунда составила — €100 000.

И можно было бы порадоваться за покупателя, но вот только нет никаких четких доказательств, что данную работу нарисовал лидер «КИНО». Скорее наоборот – есть целый ряд признаков, позволяющих предположить, что это – подделка. И любой человек, интересующийся Виктором Цоем – музыкантом и художником, это прекрасно понимает.

Но рядовые покупатели не являются знатоками. Именно поэтому, за 35 лет своей посмертной жизни Виктор Цой создал такое огромное количество работ, которые всплывают с завидной регулярностью то на Авито, то на каком-нибудь аукционе.

Провенанс представленной на Vladey картины – «архив Георгия Гурьянова». Но я, знавший лично Георгия Гурьянова, могу со всей ответственностью заявить, что подобной работы Цоя в архиве Георгия Гурьянова я не видел. Более того – сам Георгий Гурьянов, с которым я подружился, и регулярно общался как раз на тему группы «КИНО» и творчества Виктора Цоя – никогда не упоминал о том, что в его архиве сохранилась работа Цоя «Celebration». А такое, зная Георгия Гурьянова, было совершенно невозможно. Он не коллекционировал чужие работы, а те немногие, что у него сохранились, были известны всем, кто бывал в его доме.

Так что нет оснований полагать, что у него дома могла сохраниться никому не ведомая картина Виктора Цоя. Зато есть основания полагать, что она относится к посмертному творчеству художника Цоя. И это посмертное творчество явилось миру не сразу.

Давайте вспомним, когда вообще стали появляться подделки «под Цоя»?

Поначалу их практически не было. В конце 1990-х гг. в Третьяковской галерее прошла выставка работ «Новых художников», на которой была представлена и одна картина Цоя (какая – сегодня уже вряд ли кто-то вспомнит). В анонсе выставки имя Цоя было единственным узнаваемым для широкой аудитории.

8 января 2002 г. в музее Новой Академии Изящных Искусств (Санкт-Петербург) открылась выставка «Виктор Цой: живопись, графика, скульптура» (из цикла «Тайная жизнь музыкантов»), которую принято считать первой выставкой работ Виктора Цоя. На ее закрытии (2 февраля) прошла встреча с друзьями Цоя, был устроен показ фильмов с участием лидера «КИНО».

По мнению очевидцев, не смотря на то, что выставка была заявлена как персональная, она скорее должна была бы называться «Цой и его друзья-художники», потому что на ней в основном были представлены работы питерских художников (Гурьянова, Крисанова, Медведева, Новикова, Котельникова), а работы Цоя (из архивов Юрия Каспаряна и Марьяны Цой) использовали для привлечения внимания к мероприятию. Зная архивы указанных людей, можно даже легко назвать работы, которые представлялись на выставке. И «Celebration» там явно отсутствовала. Хотя, можно допустить, что изготовили ее еще в середине 90-х, одновременно с работой «Картину написать не успел», специально для выставочной «массовки», чтобы было чем привлечь внимание людей.

Не так давно Дмитрий Мишенин опубликовал в своем блоге интересную заметку о «тимуровцах» Санкт-Петербургской школы кураторов. Настоятельно советую ее прочесть всем желающим.

Дмитрий Мишенин, куратор, лидер арт-студии «Doping-Pong»:

Зная изнутри как устраивались выставки в Новой академии – можно точно сказать, что оценивать их можно исключительно как просветительский и полулюбительский науч-поп междусобойчик. Но не как классические выставки в их музейном понимании. Поэтому выставка Цоя проведенная когда-то в Новой Академии и никак не авторизованная его семьей не может считаться ни первой его персональной выставкой, ни вообще достоверной выставкой с работами, имеющими гарантированный провенанс.

Тогда, в начале нулевых, люди решали свои проблемы как умели. Однако время шло, ситуация менялась, питерские художники и музыканты окончательно вышли из моды, а Цой остался Цоем.

На выставке, посвященной XXV-летию ленинградского рок-клуба (15-21.11.2006, Петербург, ЦВЗ «Манеж»), вместе с живописью других рок-музыкантов была представлена картина «Приглашаем в полет», которую приписали Виктору Цою. Причем приписали уже не столько с целью рекламы, сколько с целью продажи на аукционе, как произведения популярного музыканта. Постфактум, после анализа экспертов, она была исключена из списка подлинных работ Цоя, равно как и «Красный лыжник», «Тур де Франс», «Рождение звезды», «Звезда по имени Солнце», и прочие ступни неандертальцев.

Дальше – больше. Повсеместно стали демонстрироваться подделки «под Цоя», аукционы стали заваливать предложениями – все кому не лень стали находить у себя дома работы, которые якобы нарисовал Цой. Достаточно вспомнить историю с найденной в чулане картиной Цоя, которую лидер «КИНО» якобы в свое время подарил сотруднику Музея городской скульптуры, куратору Энверу Байкиеву.

Выставка «Не кончится лето», прошедшая в KGallery летом 2020 года под кураторством Дмитрия Мишенина, по сути стала первой официальной персональной выставкой художника Виктора Цоя и предтечей официальных выставок-блокбастеров – «Виктор Цой. Путь Героя» (Московский Манеж – 2022 год), и «Виктор Цой. Легенда» (СевкабельПорт – 2024 год), на которых использовались личные архивы семьи Цой, Наталии Разлоговой и экспонаты из коллекций частных лиц, обладающие исключительным, не имеющим никаких сомнений провенансом.

Казалось бы, все точки над “i” были расставлены вышеуказанными двумя выставками-байопиками, потому что их устроители дали себе труд собрать именно подлинники. Но дельцы от искусства проявили смекалку и тут. Так, в мае 2025 года в Москве была проведена еще одна, небольшая и тихая выставка работ якобы Виктора Цоя: прессы и телевидения на открытии был минимум, организаторы старались не привлекать внимания.

Называлась она более чем остроумно: «Источник питания». Как я уже рассказывал, там были представлены 12 работ Виктора Цоя, однако согласно оценке и выводам знатоков и экспертов – все 12 работ – подделки. Целью выставки была легализация этих работы, чтобы они могли стать «источником питания» организаторам выставки и авторам подделок.

Любому очевидно, что «Пока живут на свете дураки…» распорядители архива Гурьянова, художники, жившие в Питере или Москве в восьмидесятые имеют прекрасную техническую возможность «находить» у себя дома новые работы Цоя хоть раз в месяц, поскольку никаких серьезных экспертиз аукционы не проводят, опираются лишь на слова, а нарисовать человечков – не Джоконду скопировать… Так на аукционе Vladey и появилась очередная работа, приписываемая Виктору Цою.

А вывод очевиден – проданная на аукционе картина не имеет никакого провенанса, поскольку утверждение, что работа «из архива Георгия Гурьянова» по сути, таковым не является, даже скорее наоборот говорит в пользу того, что картина поддельная, и может быть написана кем угодно, но только не лидером «КИНО».

Будеем надеяться, что в скором времени выйдет в свет моя книга посвященная посмертному творчеству художника и музыканта Цоя. Ведь, как известно, есть целый музыкальный стиль – “Цой-жив”. А теперь, как видим, вполне себе сформировалась и оформилась живописная версия данного направления в искусстве. И мне очень хочется хоть как-то ее каталогизировать. Виктора Цоя нет с нами вот уже почти тридцать пять лет. Но как права Наталия Разлогова, сказавшая, что после смерти Цой написал больше картин чем при жизни… И да, даже автографы Цой раздает до сих пор. И многочисленные интернет-продажи тому пример. А это, как ни крути, лучшее подтверждение тому, что Виктор Цой – жив.