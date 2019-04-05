Я ведь помню Волочкову, когда она только появилась в балетном мире – это был непорочный эльф с невероятными глазищами.

И вот эта безвкусная, глупая тетка с оплывшим лицом, над которой в своей передаче глумится Собчак!

И, знаете, мне не жалко Волочкову.

Не жалко потому, что она не нуждается в жалости – она очень довольна собой и даже не представляет, что превратилась в идеальную пару для Джигурды.

Но тот хоть играет, а эта такая на самом деле!

Асексуальнее нынешней Волочковой только Яровая, Матвиенко и еще Петренко, которая с гнездом на голове.