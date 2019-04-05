Я ведь помню Волочкову, когда она только появилась в балетном мире – это был непорочный эльф с невероятными глазищами.
И вот эта безвкусная, глупая тетка с оплывшим лицом, над которой в своей передаче глумится Собчак!
И, знаете, мне не жалко Волочкову.
Не жалко потому, что она не нуждается в жалости – она очень довольна собой и даже не представляет, что превратилась в идеальную пару для Джигурды.
Но тот хоть играет, а эта такая на самом деле!
Асексуальнее нынешней Волочковой только Яровая, Матвиенко и еще Петренко, которая с гнездом на голове.
Волочкова
Я ведь помню Волочкову, когда она только появилась в балетном мире – это был непорочный эльф с невероятными глазищами.
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