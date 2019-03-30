Появился трейлер семейного фэнтези «Домовой».

«ДОМОВОЙ»

Выход в прокат: 11 апреля 2019, «Каропрокат»

Слоган: «Кто в доме хозяин?»

Режиссер: Евгений Бедарев

Сценарий: Дмитрий Бедарев, Евгений Бедарев

Оператор: Андрей Кузнецов

Композитор: Марк Дорбский

Жанр: семейный, фэнтези, комедия

Бюджет: 150 000 000 рублей

Возраст: 6+

В ролях: Екатерина Гусева, Сергей Чирков, Юлия Сулес, Александра Политик, Ольга Остроумова-Гутшмидт, Татьяна Орлова, Сергей Рубеко, Дмитрий Бедарев и другие

В обычном и суетливом городе Москва есть необычный Дом, обросший сотнями тайн и загадок. В этом доме есть странная квартира, в которой еще надолго не задержался ни один жилец…

И лишь тогда, когда в эту «милую» квартиру заезжает самостоятельная мама с очаровательной 8-летней дочерью Алиной, новые жильцы узнают, что жилплощадь их — непростая, а живет в ней самый настоящий Домовой. Только вот хранитель очага уже давно обиделся на весь род человеческий и сделает все вообразимые гадости, только бы остаться одному в злополучной квартире. Но всё меняется, когда Домовому бросает вызов злая колдунья…