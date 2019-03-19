{ 19 марта 2019 }

Доренко Vs Хуциев

Рубрики: [Фейсбук]  

Теперь Марлен Хуциев…
Человек, не нуждающийся в причитаниях и панегириках.
Узнал об этом в лесу из эфира Доренко.
И ладно бы его молодая соведущая со вполне себе литературной фамилией Кнорре – ее незнание творчества Хуциева всего лишь показатель культурного уровня племени, оседлавшего микрофоны.
Но когда Доренко, человек образованный и не без художественного вкуса, устроил запредельный по уровню быдлячества, бездарности и хамского ерничества текстуальный разбор песни из фильма “Весна на Заречной улице” – сравнить с этим можно разве что его гнусь по поводу сустава Примакова.
Стратегический запас говна в человеке неисчерпаем!

Аркадий Кайданов


Похожие посты:


  1. ДОРЕНКО на ТВЦ

    2. ДОРЕНКО на ТВЦ

    Доренко дали рубрику в “Событиях” на ТВ “ЦЕНТР” – поставили,блин, ракетный комплекс на сельский огород ворон отгонять А то, что на ЭХЕ Доренко запарили с девочкой Оношкой – так это, по-моему, фигня полная: будет цыпленок глазенками хлопать и [Читать...]


  2. Доренко

    3. Доренко

    Доренко из тех людей, которые не стесняются, глядя вам в глаза, говорить: “Да, я продажная мразь и подонок, и чо?..”. И смеяться вам в лицо. И вы, весь из себя такой щепетильный чистоплюй, начинаете думать, что, в общем, [Читать...]


  3. Доренко

    4. Доренко

    К Доренко я без иллюзий. Он великолепно циничен и блистательно бессовестен. В сердцах мы периодически баним друг друга, а потом, охолонув, снимаем бан. Но я в трезвом уме и здравой памяти с удовольствием констатирую, что его последний эфир [Читать...]


  4. Доренко

    5. Доренко

    Почему обнаглел Доренко? “Для того чтобы не смеялись над нашей историей, нужно отобрать микрофон и камеру у Никиты Михалкова, сделать ему картонную камеру, картонный микрофон. ..” “Я вижу, нянечки все еще не отобрали у вас микрофон и камеру, [Читать...]


  5. Доренко

    6. Доренко

    По лентам гуляет исповедь Доренко: жил с женой 26 лет, разлюбил, полюбил, ушел, развожусь, жизнь прекрасна. Ужасно жалко этих женщин – и не в смысле Доренко, а в смысле мироздания как такового. Они выходят замуж, они живут с [Читать...]

$LF

Оставьте комментарий



«««