Теперь Марлен Хуциев…
Человек, не нуждающийся в причитаниях и панегириках.
Узнал об этом в лесу из эфира Доренко.
И ладно бы его молодая соведущая со вполне себе литературной фамилией Кнорре – ее незнание творчества Хуциева всего лишь показатель культурного уровня племени, оседлавшего микрофоны.
Но когда Доренко, человек образованный и не без художественного вкуса, устроил запредельный по уровню быдлячества, бездарности и хамского ерничества текстуальный разбор песни из фильма “Весна на Заречной улице” – сравнить с этим можно разве что его гнусь по поводу сустава Примакова.
Стратегический запас говна в человеке неисчерпаем!
Доренко Vs Хуциев
Теперь Марлен Хуциев…
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