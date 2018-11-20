Веер смыслов из пустоты

Вы не знаете, что такое каталепсия, даю вам девять секунд, чтобы вы узнали, что такое каталепсия, потому что каталепсия — это генеральная проблема сборной России по футболу, особенно обороны, где вороны ворон считают и рождены, чтоб мухам крылья отрывать.

По крайней мере, в игре в одни ворота с немцами ВСЕ, без вычета, наши игроки были каталептиками, по которым не бог весть какие выдающиеся немцы прошли сначала огнем и мечом, а потом сами заснули, потому что играть им было не с кем.

Шведов я бы тоже не превозносил, в гостях у моего последователя Димы Шнякина, одного из лучших говорунов на МАТЧ ТВ, я матч турков со шведами обозвал зауряднейшим, это вам не швейцарцы против бельгийцев, шведы тоже похожи на субъекты гибернации.

Почтеннейший Г. Орлов на больную тему высказался так: «Чалов не справился бы с функциями Ари»; я сижу и ломаю башку, какие такие функции у Ари были в нелепом матче, если даже Люба Успенская смотрелась бы живее.

А все эти голосования — при таком-то счете — на тему, кто был лучшим из наших (назвали Джикию), я называю фокусническим вытаскиванием веера смыслов из пустоты.

Снова на первый план выходят воля и Дзюба, он не каталептик, я не знаю, какие сегодня у него будут функции, все это суесловие, капитальная функция — победить, я желаю нам победы.