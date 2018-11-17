Черчесов по-человечески делает все правильно: обнимает каждого, даже Ари приобнял, хотя этого парня не обнимать нужно, а отлупцевать с дорогой душой.

Я убежден, что турки нам сегодня помогут, и помогут нам сегодня турки потому, что даже в худшие свои времена они просто не умеют играть так, как Ари и Ко сыграли с немцами — до полного забвения самолюбия.

Евтушенко написал смешной и точный портрет антиглобалиста: «токсичное сочетание агрессивности и бессилия»; у наших и этого не было — никакой агрессивности, сплошная беспомощность.

Человечеству нужен миф творения, детям — варенье, а нам нужны эмфатические речи Черчесова, которого мы все неистово возлюбили, на темы, что, где, когда.

Не видеть, что от натурализованных (особенно вот от этого, футбольного Джеффа Монсона, тоже похожего на развеселого уголовника) проку, как от ведра без днища, — не видеть этого. Это — уподобиться архитектору, не умеющему отличить ампир от барокко, эмфазу от импазы.

Мир лишен безупречной простоты классического силлогизма.

Наличие паспорта не сделало Депардье русским, но, хотя последние лет 30 он ужасающ на экране в пародиях на самого себя, все ж таки это — Депардье, ему Бертолуччи и Годар, и Бюнуэль культяпки жали, а тут какое-то хамло, которому везет в клубе, а в матче, в котором он напялил майку с гербом, он был хуже, чем пустое место.

Разум не мог понять то, что видели глаза, все-таки немцы, надо дать бой, всем надо давать бой, но немцам надо дать смертный бой, все равно ведь они — мощнейшие.

А наши вышли на моцион.

Украина тоже проиграла словакам, но там один Степаненко мог восемь раз унизить вратаря, Зинченко — сотворить дубль, а Коноплянка — пенту.

Там сюжет был что твой триллер, а у нас и сюжета не было: 3:0 , немцы заходили пешком, а могло быть 30:0.

Хорошо, не Гилерме, еще один сверх всякой меры перехваленный паренек, в запасе остался.

В общем, даешь Чалова — и ужас бытия не превратится в перманентный.

А Ари пусть едет домой, скажите, так велел ОтарИ.

Р.S. Другие мысли о сборной — в 22.00 на канале МАТЧ ТВ, в гостях у ДМИТРИЯ ШНЯКИНА.