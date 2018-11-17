Накануне решительного концерта Ольги Бузовой в Крокус Сити холле захотелось помочь ей в продвижении кассы! Мне кажется, судьба к ней несправедлива. Отменились концерты в Краснодаре, в Омске, еще где-то. Это неправильно! Олю должна видеть и слышать страна! О секретах её успеха – в стихотворении
Я ДУМАЮ ОБ ОЛЬГЕ БУЗОВОЙ
Я думаю об Ольге Бузовой,
О силе этого явленья:
Она, как корочка арбузова
Была обглодана с рожденья.
Едва живая, ручки-ноженьки
Торчащие из тела вяло,
Как будто козлик по дороженьке,
До дома-два доковыляла.
А там – раскрылась, рассупонилась,
Припудрилась, перепихнулась,
Очнулась, выспалась, опомнилась,
Царевной-лебедь обернулась!
Без Фета, Тютчева, Некрасова
Культурой пропиталась чисто,
И замуж вышла за Тарасова,
За самогО за футболиста!
И тут бы ей с лавровым листиком
Борщи варить, с судьбой не споря,
Но Оля с жадным футболистиком
Хлебнула не борща, а горя.
Не погружаясь в арифметику
И так всё ясно было с ними:
Он не давал ей на косметику,
А Оля не давала Диме.
И он тащил её в уборную
И выбивал из Оли бесов,
И говорил, что нашу сборную
Так мотивирует Черчесов!
А Оля плакала до коликов
И вырывала с корнем волос,
И вдруг от этого у Оленьки
Прорезался однажды голос.
И стала вокалисткой Бузова,
Брак разорвав подобно птице,
И слава, круче чем карузова,
На плечи рухнула певице.
Теперь фанаты просыпаются
Под звуки поцелуев Оли,
И Бузова уже не мается,
Стеная от щемящей боли.
Она поёт в манере блюзовой
О крупном счастье мелкой мышки,
И смыслы песен Ольги Бузовой
Понятны каждой замухрышке.
Поклонники от вожделения
Готовы к ней ползти на пузе,
Но в хит-парад её мышления
Не попадёт галимый лузер!
Во лбу её огнём рубиновым
Горит звезда на видном месте.
С самим Тимуром Батрутдиновым
Она теперь на море ездит.
А мужа бывшего – Тарасова,
Забвения умчали ветры.
Остался лишь один матрас его,
Трусы да штопаные гетры!