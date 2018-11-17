Накануне решительного концерта Ольги Бузовой в Крокус Сити холле захотелось помочь ей в продвижении кассы! Мне кажется, судьба к ней несправедлива. Отменились концерты в Краснодаре, в Омске, еще где-то. Это неправильно! Олю должна видеть и слышать страна! О секретах её успеха – в стихотворении

Я ДУМАЮ ОБ ОЛЬГЕ БУЗОВОЙ

Я думаю об Ольге Бузовой,

О силе этого явленья:

Она, как корочка арбузова

Была обглодана с рожденья.

Едва живая, ручки-ноженьки

Торчащие из тела вяло,

Как будто козлик по дороженьке,

До дома-два доковыляла.

А там – раскрылась, рассупонилась,

Припудрилась, перепихнулась,

Очнулась, выспалась, опомнилась,

Царевной-лебедь обернулась!

Без Фета, Тютчева, Некрасова

Культурой пропиталась чисто,

И замуж вышла за Тарасова,

За самогО за футболиста!

И тут бы ей с лавровым листиком

Борщи варить, с судьбой не споря,

Но Оля с жадным футболистиком

Хлебнула не борща, а горя.

Не погружаясь в арифметику

И так всё ясно было с ними:

Он не давал ей на косметику,

А Оля не давала Диме.

И он тащил её в уборную

И выбивал из Оли бесов,

И говорил, что нашу сборную

Так мотивирует Черчесов!

А Оля плакала до коликов

И вырывала с корнем волос,

И вдруг от этого у Оленьки

Прорезался однажды голос.

И стала вокалисткой Бузова,

Брак разорвав подобно птице,

И слава, круче чем карузова,

На плечи рухнула певице.

Теперь фанаты просыпаются

Под звуки поцелуев Оли,

И Бузова уже не мается,

Стеная от щемящей боли.

Она поёт в манере блюзовой

О крупном счастье мелкой мышки,

И смыслы песен Ольги Бузовой

Понятны каждой замухрышке.

Поклонники от вожделения

Готовы к ней ползти на пузе,

Но в хит-парад её мышления

Не попадёт галимый лузер!

Во лбу её огнём рубиновым

Горит звезда на видном месте.

С самим Тимуром Батрутдиновым

Она теперь на море ездит.

А мужа бывшего – Тарасова,

Забвения умчали ветры.

Остался лишь один матрас его,

Трусы да штопаные гетры!