Украинская власть искусственными квотами на радио для украинских музыкантов только плодит украинофобов. Украинские исполнители ещё не производят достаточное количество качественного контента чтобы можно было им заполнить эфиры радиостанций. KAZKA с песней про то что мама молода мне уже просто очертела – сто раз в день крутят по всем станциям потому что других хитов попросту нет. Бо тебе кохаэ фантастична жинка — это какой-то дикий примитив. Бесконечные «Окиян в Бельцах» с сопливым славакарчуком это пошлейший хутор. Час прослушивания современного украинского радио и ты махровый украинофоб. Был талантливый Кузьма Скрябин, но его уже нет, а одна ONUKA в поле не воин. Дайте мне всё это украинское музло расслушать и забыть как страшный сон!