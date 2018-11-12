{ 12 ноября 2018 }

Квоты

Рубрики: [Фейсбук]  

Украинская власть искусственными квотами на радио для украинских музыкантов только плодит украинофобов. Украинские исполнители ещё не производят достаточное количество качественного контента чтобы можно было им заполнить эфиры радиостанций. KAZKA с песней про то что мама молода мне уже просто очертела – сто раз в день крутят по всем станциям потому что других хитов попросту нет. Бо тебе кохаэ фантастична жинка — это какой-то дикий примитив. Бесконечные «Окиян в Бельцах» с сопливым славакарчуком это пошлейший хутор. Час прослушивания современного украинского радио и ты махровый украинофоб. Был талантливый Кузьма Скрябин, но его уже нет, а одна ONUKA в поле не воин. Дайте мне всё это украинское музло расслушать и забыть как страшный сон!

Всеволод Непогодин

Окончил Одесский институт финансов (2008). Живет в Одессе, работает публицистом, колумнистом и арт-критиком. Серьезно заниматься литературой начал в 22 года. Лонглистер премии «Национальный бестселлер» 2013 года (с повестью «Generation G»). В 2013 году вошел в лонг-лист премии «Дебют» в номинации «крупная проза» с романом «Французский бульвар».

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